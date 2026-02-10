type here...
Spatenstich: Hessing Verwaltungsratsvorsitzende, Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber mit Stiftungsdirektor Roland J. Kottke (rechts neben ihr) und Klinikleiter Matthias Gruber und dem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Stefan Vogt (links neben ihr) sowie weiteren Vertretern der Klinik und des Generalunternehmers Kleusberg/ Foto: Anja Benning, Hessing Stiftung
Spatenstich für wegweisenden Ausbau der Orthopädie – Neues OP-Zentrum für die Hessing Klinik Augsburg

Die Hessing Klinik für Orthopädie setzt einen weiteren Meilenstein in ihrer Entwicklung: Mit dem Bau eines zusätzlichen, hochmodernen OP-Zentrums stärkt sie ihre Rolle als führende Einrichtung der orthopädischen Spitzenmedizin. Der offizielle Spatenstich markiert den Start eines Projekts mit bundesweiter Bedeutung.

Gemeinsam mit der Verwaltungsratsvorsitzenden der Hessing Stiftung und Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber wurde am Montag der Spatenstich für das neue OP-Zentrum vollzogen. Mit dem Neubau bauen die Hessing Kliniken als Teil der universitären Orthopädie in Augsburg ihre führende Position weiter aus. Die Inbetriebnahme des neuen Zentrums ist für Januar 2027 geplant.

Investition in moderne OP-Strukturen

Insgesamt investiert die Hessing Stiftung rund 11 Millionen Euro in das Projekt, davon stammen 2,5 Millionen Euro aus Fördermitteln der Regierung von Schwaben. Der L-förmige Neubau entsteht als Aufstockung des Gebäudes der Technischen Orthopädie im östlichen Bereich des Klinikgeländes und umfasst eine Fläche von mehr als 820 Quadratmetern. Das neue OP-Zentrum wird baulich getrennt vom bestehenden OP-Trakt errichtet.

Flexibles OP-Konzept für ambulante und stationäre Eingriffe

Kern des Projekts ist ein innovatives Nutzungskonzept mit drei multifunktionalen Operationssälen, die sowohl für ambulante als auch für stationäre Eingriffe genutzt werden können. Diese Flexibilität war ein zentraler Punkt in der Abstimmung mit den Fördermittelgebern und beeinflusste maßgeblich die Höhe der Förderung. Stiftungsdirektor Roland J. Kottke betont, dass der Neubau Teil des bereits 2023 gestarteten 35-Millionen-Euro-Investitionsprogramms ist, mit dem die Hessing Stiftung gezielt in die Zukunftsfähigkeit der Klinik investiert.

Antwort auf Krankenhausreform und demografischen Wandel

Mit dem Ausbau reagiert die Klinik frühzeitig auf strukturelle Veränderungen im Gesundheitswesen. Klinikleiter Matthias Gruber sieht darin eine strategische Antwort auf die Krankenhausreform sowie auf die zunehmende Konzentration medizinischer Leistungen in großen Zentren. Ziel sei es, die Hessing Kliniken zur größten deutschen – und perspektivisch auch europäischen – orthopädischen Universitätsklinik weiterzuentwickeln.

Moderne Ausstattung für spezialisierte Eingriffe

Das neue OP-Zentrum wird durch einen hell gestalteten Aufwachraum und einen modernen Empfangsbereich ergänzt. Geplant sind vor allem minimal-invasive Eingriffe aus der Sportorthopädie sowie aus der Hand- und Fußchirurgie. Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. Stephan Vogt hebt hervor, dass die OP-Säle mit mobilen OP-Tischen ausgestattet sind, die schnelle Wechsel und vielseitige Nutzung ermöglichen. Damit kann flexibel zwischen ambulanten und stationären OPs gewechselt werden.

Grafik OP-Neubau KLEUSBERG GmbH & Co KG

Kapazitätserweiterung für steigenden Bedarf

Angesichts einer alternden Gesellschaft und steigender Operationszahlen schafft die Hessing Klinik mit dem Neubau frühzeitig die notwendigen Strukturen. Künftig sollen statt derzeit rund 7.000 Operationen in sieben Sälen bis zu 10.000 Eingriffe in insgesamt zehn OP-Sälen pro Jahr möglich sein – ein entscheidender Schritt zur nachhaltigen Sicherung orthopädischer Spitzenversorgung.
 

Neueste Artikel