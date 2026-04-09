Messer-Angriff in Bayreuth: 43-Jähriger verletzt Polizistin und wird in Klinik eingewiesen

Ein dramatischer Vorfall in Bayreuth hat am Dienstagabend mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Ein 43-jähriger Mann bedrohte Polizisten mit einem Messer und verletzte dabei eine Beamtin leicht. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth veranlasste seine einstweilige Unterbringung im Bezirkskrankenhaus.

Bedrohung durch Messerangriff

Der Einsatz begann, als Passanten die Polizei alarmierten, weil der Besitzer eines Wohnanwesens in Bayreuth in seinem Garten lautstark herumschrie. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drohte der Mann, seine mitgeführte Waffe einzusetzen. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen mithilfe mehrerer Streifen zurückdrängen, um die Sicherheit Unbeteiligter zu gewährleisten.

Polizeieinsatz eskaliert

Trotz der Maßnahmen spitzten sich die Aggressionen des Mannes über eine Stunde hinweg zu. Als er schließlich versuchte, auf die Straße zu gelangen, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray und einen Taser ein, um ihn zu stoppen. Der Mann verletzte während der Festnahme mit einem Messer eine Polizistin leicht. Auch der Verdächtige zog sich leichte Verletzungen zu.

Ermittlungen und rechtliche Schritte

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 43-Jährigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth entschied ein Richter, den Tatverdächtigen vorläufig im Bezirkskrankenhaus unterzubringen.