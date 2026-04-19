Mopedfahrer in Augsburg ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt
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Mopedfahrer in Augsburg ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 36-jähriger Mopedfahrer wurde am frühen Freitagmorgen, den 17. April 2026, in der Augsburger Innenstadt von der Polizei angehalten. Grund dafür waren Drogen- und Alkoholeinfluss sowie das Fehlen eines gültigen Führerscheins. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:15 Uhr an der Kreuzung Haunstetter Straße / Johann-Georg-Halske-Straße.

Kontrolle durch die Polizei

Beamte überprüften den Fahrer und seinen Begleiter. Dabei ergab ein freiwilliger Alkoholtest einen Wert von rund 0,8 Promille. Der Mopedfahrer gab zudem an, dass er unter dem Einfluss von Cannabis und Medikamenten stehe.

Fehlende Fahrerlaubnis und unbefugte Nutzung

Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und das Moped unbefugt in Gebrauch hatte. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wird nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugter Nutzung eines Fahrzeugs ermittelt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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