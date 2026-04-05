Motorradfahrer flieht vor Polizei, beschädigt Streifenwagen in Bayreuth
Polizeipräsidium Oberfranken
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Motorradfahrer flieht vor Polizei, beschädigt Streifenwagen in Bayreuth

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend kam es in Bayreuth zu einem spektakulären Vorfall, als ein Motorradfahrer sich erfolgreich einer Polizeikontrolle entzog und dabei einen Streifenwagen beschädigte. Trotz der riskanten Flucht durch die Stadt wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Rasante Flucht durch Bayreuth

Gegen 22.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Motorrad durch seine laute Auspuffanlage auf einem Parkplatz des EDEKA in der Justus-Liebig-Straße auf. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, ergriff der Fahrer sofort die Flucht. Mit Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h raste er von der Justus-Liebig-Straße in die Bismarckstraße über eine rote Ampel in das Dammwäldchen, die Dammallee und weiter zum Jean-Paul-Platz. An der Jean-Paul-Statue kam es zur Begegnung mit der Polizeistreife, bei der der Motorradfahrer mit seinem Lenker die Fahrertüre des Polizeiwagens streifte und Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte, bevor er am Manns Bräu vorbei in der Friedrichstraße in unbekannte Richtung verschwand.

Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer

Die Ermittlungen nach dem Motorradfahrer laufen auf Hochtouren. Der Fahrer wird als männlich, mit schwarzem Helm und vermutlich hellem Motorradanzug beschrieben. Ihm werden gleich mehrere Straftaten vorgeworfen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie Verstoß gegen das Verbot eines Kraftfahrzeugrennens.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Motorrad oder dessen Fahrer geben können oder selbst durch das unverantwortliche Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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