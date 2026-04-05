Motorradfahrer flieht vor Polizei und beschädigt Streifenwagen in Bayreuth

Bayreuth. Ein Motorradfahrer entzog sich in Bayreuth einer Polizeikontrolle und verursachte dabei einen Unfall mit einem Streifenwagen. Die Flucht des Fahrers erfolgte mit überhöhter Geschwindigkeit und führte zu einem Sachschaden am Polizeifahrzeug.

Motorradflucht durch Bayreuth

Am Samstagabend, kurz vor 22.00 Uhr, fiel einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ein Motorrad mit auffällig lauter Auspuffanlage auf. Bei dem Versuch, das Fahrzeug auf dem Parkplatz des EDEKA in der Justus-Liebig-Straße zu kontrollieren, flüchtete der Motorradfahrer unvermittelt.

Rasante Verfolgung ohne Verletzte

Die Verfolgungsfahrt führte mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h von der Justus-Liebig-Straße über die Bismarckstraße hinweg, wo der Fahrer eine rote Ampel missachtete und ins Dammwäldchen sowie weiter zur Dammallee beschleunigte. Vom Jean-Paul-Platz aus, wo er erneut auf die Polizeistreife traf, geriet er mit dem Lenker seines Motorrads an die Fahrertür des Streifenwagens, setzte jedoch seine Flucht auf der Friedrichstraße fort. Trotz der gefährlichen Situation wurde niemand verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Sachschaden am Polizeifahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der flüchtige Fahrer, der als männlich, mit schwarzem Helm und vermutlich hellem Motorradkombi beschrieben wird, muss mit mehreren Anzeigen rechnen. Ihm werden unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie das Verbot eines Kraftfahrzeugrennens zur Last gelegt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die hilfreiche Informationen zum Motorrad oder dessen Fahrer liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 zu melden. Ebenso werden Personen, die sich durch das Fahrverhalten des flüchtigen Motorradfahrers gefährdet oder geschädigt fühlen, aufgefordert, Kontakt aufzunehmen.