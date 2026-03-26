Müller-Drogerie vertagt Expansion im chinesischen Markt
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Müller-Drogerie vertagt Expansion im chinesischen Markt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Drogeriekette Müller hat einen weitreichenden Einstieg mit eigenen Geschäften in den chinesischen Markt geprüft – und nun doch erst einmal vertagt. Stattdessen wird das Unternehmen neue Länder in Europa erschließen, wie das Unternehmen dem „Handelsblatt“ (Freitagsausgabe) bestätigte. „Für die aktuelle Phase hat Müller entschieden, seinen Expansionsschwerpunkt auf Europa zu legen – insbesondere auf die neu erschlossenen Märkte Slowakei und Tschechien“, sagte ein Sprecher. Weitere europäische Länder befänden sich derzeit in der Bewertung.

Chinesische Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dabei waren die Planungen für China schon sehr konkret. Startpunkt der Expansion sollte das Wirtschafts- und Hightech-Viertel Pudong in Shanghai werden. Mit der dortigen Entwicklungsgesellschaft führten Vertreter des Unternehmens intensive Gespräche, die nach Angaben von Müller „offen und konstruktiv“ verliefen. Wie Chu Tongzhou, der Leiter der Müller-Aktivitäten in China, auf einer Konferenz in Pudong bekanntgab, hatte das Unternehmen schon die Auswahl eines Standortes für den ersten Drogeriemarkt gestartet und plante die Eröffnung für das vierte Quartal 2026. Die Planungen sahen bis zu 500 Läden in China in den kommenden fünf Jahren vor.

Nun aber hat das Unternehmen dieses Investitionsvorhaben zurückgestellt, aber nicht komplett beendet. „Zum jetzigen Zeitpunkt“ würden die Gespräche in Pudong nicht weitergeführt, teilte das Unternehmen mit, hob jedoch auch hervor: „Beide Seiten schließen nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt erneut miteinander in Kontakt zu treten, sofern sich neue Möglichkeiten ergeben.“

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Frontalzusammenstoß auf der B300: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht schweren Unfall

0
Aichach – Am frühen Sonntagmorgen (29. März 2026) ist...
Überregionale Nachrichten

Ehepaar mit 10-jährigem Kind tot in Pommelsbrunn aufgefunden – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

0
In Hohenstadt, einem Ortsteil von Pommelsbrunn bei Nürnberg, sind...
Landkreis Augsburg

Schwerer Motorradunfall bei Großaitingen: 16-jährige Fahranfängerin schwer verletzt

0
Großaitingen, 27. März 2026 – Am Freitagabend kam es...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.03.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region vonheute
Wirtschaft

Augsburgs Nahverkehr im Aufbruch: Neue Tramlink-Straßenbahnen starten

0
Augsburg treibt die Modernisierung seines Nahverkehrs voran: Die neuen Tramlink-Straßenbahnen von Stadler haben die Zulassung der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) erhalten und werden ab 13. April schrittweise in den Fahrgastbetrieb der Stadtwerke Augsburg (swa) eingeführt. Ab Mai folgt die zweite Bahn, bis Ende des Jahres sollen bis zu neun Tramlink-Fahrzeuge unterwegs sein.