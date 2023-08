München-Ramersdorf | In der Nacht zum Samstag brach in einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sankt-Cajetan-Straße ein verheerender Brand aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Flammen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Als die Feuerwehr eintraf, wurden sie von den Anwohnenden, die auf den Brand aufmerksam geworden waren, bereits erwartet und auf Hilfeschreie aus der betroffenen Wohnung hingewiesen. Während ein Atemschutztrupp über das Treppenhaus vorging, wurde zeitgleich die Drehleiter in Position gebracht, um die ersten Löschmaßnahmen einzuleiten. Der Trupp im Treppenhaus musste sich gewaltsam Zugang zur verschlossenen Wohnung verschaffen und fand dort die leblose Bewohnerin vor. Sie wurde ins Freie gebracht, wo sofortige Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, jedoch ohne Erfolg.

Mit zwei C-Rohren konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Um sicherzugehen, dass sich keine Glutnester hinter einer Holzvertäfelung im Balkonbereich befanden, musste diese entfernt werden. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden anschließend mit einem Hochleistungslüfter vom giftigen Brandrauch befreit. Zudem wurden angrenzende Wohnungen mit CO-Messgeräten kontrolliert, jedoch wurden keine erhöhten Werte festgestellt, sodass alle Bewohnerinnen und Bewohner sicher in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar und der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache wird von der Polizei ermittelt.