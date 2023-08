München | Am Samstagabend wurde ein 51-jähriger Mann in Riem von einem Linienbus erfasst und dabei schwer verletzt. Die genaue Ursache für den Unfall ist bisher ungeklärt. Der Fahrer des Busses überfuhr den Fußgänger aus bisher unbekannten Gründen und klemmte ihn im Frontbereich des Fahrzeugs ein. Passanten alarmierten umgehend die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Unfallort ein und stellten fest, dass alle Fahrgäste den Bus bereits verlassen hatten. Sofort begannen die Rettungskräfte mit der medizinischen Erstversorgung des schwer verletzten Mannes. Mithilfe von Hebekissen wurde die Vorderachse des Busses angehoben und der Eingeklemmte befreit. Das Notarztteam intensivierte die Erstversorgung und brachte den Patienten mit einem Rettungswagen in einen Schockraum in München.

Während der Rettungsmaßnahmen wurde der Busfahrer betreut und von Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams versorgt. Im Bereich des Unfalls kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

An dem Einsatz waren sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Freiwillige Feuerwehr beteiligt. Von dem Vorfall liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.