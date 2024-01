Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in einem Betriebswerk der Bahn in der Landsberger Straße in München ein schwerwiegender Arbeitsunfall, der einen 31-jährigen Mann schwer verletzte.

Der Vorfall ereignete sich als der Mitarbeiter mit einem Hubwagen rückwärts

fuhr und dabei unglücklich mit einer Arbeitsplattform kollidierte. Die Kollision

führte dazu, dass der Mann in der Arbeitsplattform eingeklemmt wurde und

schwerste Beinverletzungen erlitt.

Nach Eingang des Notrufs trafen umgehend Rettungskräfte, darunter Feuerwehr und

Notarzt, am Unfallort ein. Die Situation gestaltete sich als äußerst

herausfordernd, da der Verletzte in einer schwer zugänglichen Position festsaß

und eine schnelle Befreiung erforderlich war. Aufgrund der Größe und Länge des

Betriebswerks gestaltete sich der Zugang zur Unfallstelle für die Einsatzkräfte

als besonders anspruchsvoll.

Um den eingeklemmten Arbeiter zu befreien, setzte die Feuerwehr Hebekissen ein.

Das benötigte Rettungsmaterial musste über mehrere hundert Meter durch das

Betriebswerk transportiert werden. Unter Einsatz aller verfügbaren Mittel gelang

es schließlich, den Verletzten aus seiner prekären Lage zu befreien.

Der anwesende Notarzt übernahm während der Rettungsarbeiten die Versorgung des

Verletzten. Aufgrund der Schwere seiner Beinverletzungen wurde der Mann

schnellstmöglich in ein nahes gelegenes Münchner Klinikum transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Eingesetzte

Kräfte: Berufsfeuerwehr