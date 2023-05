Nach drei knappen Niederlagen – Eishockey-Nationalmannschaftt landet Sieg gegen Dänemark

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft darf sich im vierten WM-Vorrundenspiel, bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN), über einen Sieg freuen.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt mit 6:4 gegen die Mannschaft aus Dänemark. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren JJ Peterka (30.), Alexander Ehl (32.), Moritz Müller (38.), Jonas Müller (56.), Marcel Noebels (59.) und der Augsburger Nico Sturm (60.).

Bereits am morgigen Freitag, den 19. Mai 2023 bestreitet die deutsche Mannschaft ihr nächstes WM-Vorrundenspiel. Spielbeginn gegen Österreich ist um 19:20 Uhr deutscher Zeit.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben nicht so gut in die Partie gefunden, erst im zweiten Drittel haben wir wirklich begonnen die Scheibe schnell zu bewegen. Wir haben sehr viel Zeit in der Offensivzone verbracht, da sind dann auch die Tore gefallen. Das hat uns Aufwind gegeben und hat uns dann über die restliche Spielzeit getragen. Dieses Spiel tut der Mannschaft mental sehr gut und die drei Punkte natürlich auch.“