Narwal Flow Saug- und Wischroboter im Test: Premium-Design trifft starke Wischleistung

Anzeige | Mit dem neuen Narwal Flow bringt der Premiumhersteller frischen Wind in den Markt der Saug- und Wischroboter. Der Anspruch: kompromisslose Reinigungsleistung in einem Gerät, das so elegant aussieht, dass man es nicht verstecken will. Wir haben das neue Modell im Alltag getestet – und waren beeindruckt, wie mühelos der Flow Design, Intelligenz und Power vereint.

Eleganz mit Funktion: Der neue Look des Narwal Flow

Schon beim Auspacken zeigt der Flow, dass er mehr ist als ein Haushaltshelfer. Das moderne, matte Finish in Weiß und Silber wirkt edel und hochwertig, ohne aufdringlich zu sein. Fingerabdrücke oder Staub haben hier keine Chance – stattdessen fügt sich das Gerät harmonisch in jeden Wohnstil ein.

Mit seiner klaren Formensprache und dezentem Branding setzt Narwal neue Maßstäbe: Der Flow ist ein Statement für alle, die smarte Technik schätzen, aber nicht auf Stil verzichten möchten.

Technische Highlights: Smarte Innovation trifft durchdachtes Design

Beim Blick unter die Haube zeigt sich, dass der Flow nicht nur schön, sondern auch clever ist. Das Zubehör ist wie gewohnt platzsparend im Frischwassertank verstaut – ein praktisches Detail, das Ordnung schafft.

Die größte Neuerung steckt im „Track Mop“-Walzensystem: Statt zwei rotierender Pads nutzt der Flow eine innovative Mikrofaserwalze, die mit 45 °C warmem Wasser und konstantem Anpressdruck arbeitet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, gründliche Reinigung – ideal für Fliesen, Laminat oder Parkett.

Auch die neuen Antriebsräder überzeugen: Sie bewältigen problemlos kleine Schwellen bis 4 cm Höhe. Dank nur 95 mm Bauhöhe passt der Flow zudem unter fast jedes Möbelstück.

Intelligente Navigation & starke Leistung

Bei der Ersteinrichtung zeigt sich, wie weit Narwal seine Kartierungstechnologie entwickelt hat. Mithilfe des NarMind Pro-Systems mit Dual-RGB-Kameras und 3D-Sensorik erstellt der Flow in wenigen Minuten eine präzise Karte der gesamten Wohnung – inklusive automatischer Raum- und Bodenbelagserkennung.

Mit einer Saugkraft von 22.000 Pa gehört der Flow zu den leistungsstärksten Geräten seiner Klasse. Ob Staub, Krümel oder Tierhaare – alles verschwindet zuverlässig. Besonders beeindruckend: die exakte Kantenreinigung und das ruhige Fahrverhalten, das kaum Geräusche verursacht.

Auch beim Wischen punktet das FlowWash-System. Gleichmäßiger Druck, warmes Wasser und ein hochwertiger Mikrofaserbezug sorgen für ein sichtbar sauberes Ergebnis – selbst bei hartnäckigen Flecken.

Alltag & Komfort: Mehr als nur smart

Die intuitive App-Steuerung macht das Handling angenehm einfach: Räume lassen sich individuell reinigen, Zeitpläne anlegen oder Bereiche gezielt ansteuern. Der Flow lernt dabei kontinuierlich dazu und optimiert seine Routen automatisch.

Dank seines flachen Designs reinigt er zuverlässig unter Sofas und Schränken – Bereiche, die sonst gerne vergessen werden. Die Selbstreinigung der Wischwalze sorgt zudem dafür, dass der Roboter stets hygienisch einsatzbereit bleibt.

Fazit: Premium-Design mit echter Putzkraft

Der Narwal Flow ist ein gelungener Schritt in die Zukunft des smarten Wohnens. Er kombiniert modernes Design mit beeindruckender Technik und zeigt, dass Saug- und Wischroboter längst nicht mehr nur praktisch, sondern auch stilvoll sein können.

Wer einen zuverlässigen, leistungsstarken und zugleich ästhetischen Haushaltshelfer sucht, findet im Flow einen treuen Mitbewohner, der nicht nur saubere Böden, sondern auch Komplimente garantiert.

Kurzfazit:



✨ Elegantes Design trifft smarte Reinigungsleistung



✨ Starke Saug- und Wischkraft für jede Oberfläche



✨ Einfache App-Steuerung und selbstreinigendes System



✨ Ideal für Tierhaare, Haushalte mit Kindern oder Designliebhaber:innen

Preis & Verfügbarkeit: