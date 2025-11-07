Große Deutschlandpremiere in Füssen – „RUDOLF – DER LETZTE KUSS“ kommt 2026 ins Festspielhaus Neuschwanstein

Das Festspielhaus Neuschwanstein bringt ein neues Highlight auf die Bühne: Am 7. Mai 2026 feiert das Erfolgsmusical „RUDOLF – DER LETZTE KUSS“ seine Deutschlandpremiere in Füssen. Das Werk der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) von Frank Wildhorn (Musik) und Jack Murphy (Texte) erzählt die tragische Liebesgeschichte von Kronprinz Rudolf von Österreich und Mary Vetsera – ein Drama über persönliche Freiheit, politische Zwänge und den Mut, für seine Überzeugungen einzustehen.

Ein spannungsgeladener Musicalthriller

Regisseur Alex Balga verspricht eine moderne, emotional aufgeladene Neuinszenierung:

„In meiner Neuinszenierung wird RUDOLF – DER LETZTE KUSS zu einem spannungsgeladenen Musicalthriller. Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen Vater und Sohn, Kaiser Franz Joseph und Kronprinz Rudolf, verknüpft mit einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte, die unaufhaltsam auf ihr tragisches Ende zusteuert.“

Ein künstlerischer Meilenstein für das Festspielhaus

Benjamin Sahler, Intendant des Festspielhauses, freut sich über die Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien:„Mit dieser Deutschlandpremiere setzen wir ein klares Zeichen für musikalisches Theater auf höchstem Niveau. RUDOLF ist ein Werk voller Emotion, Leidenschaft und Zeitgeist – es erzählt vom Mut, sich selbst treu zu bleiben, und passt damit perfekt in die künstlerische Linie unseres Hauses.“

Starbesetzung in den Hauptrollen

Für die Hauptrollen konnten zwei bekannte Namen gewonnen werden: Oedo Kuipers spielt Kronprinz Rudolf – bekannt aus Mozart!, Les Misérables und Rebecca.

Katia Bischoff, zuletzt ausgezeichnet als Beste Darstellerin in einer Hauptrolle beim Deutschen Musical Theater Preis 2025, übernimmt die Rolle der Mary Vetsera.

Musik mit internationaler Handschrift

Komponist Frank Wildhorn, Schöpfer von Jekyll & Hyde und Bonnie & Clyde, kündigt eine neue, emotionale Fassung an:„Es ist etwas ganz Besonderes, dieses Stück an einem der schönsten und romantischsten Orte der Welt auf die Bühne zu bringen – im Festspielhaus Neuschwanstein.“

Auch VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck unterstreicht die Bedeutung:

„Wir sind stolz, unsere Eigenproduktion erstmals dem deutschen Publikum präsentieren zu dürfen.“

Ein neues Kapitel Musiktheater

Mit „RUDOLF – DER LETZTE KUSS“ öffnet das Festspielhaus Neuschwanstein ein neues Kapitel für das deutschsprachige Musiktheater – ein Werk, das Historie, Emotion und Leidenschaft vereint und die Zuschauer tief berühren wird.

Deutschlandpremiere: 7. Mai 2026, Festspielhaus Neuschwanstein, Füssen.