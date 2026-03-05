Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Nato-Staaten erhöhen wegen Raketenabwehr Einsatzbereitschaft

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Nato-Mitgliedstaaten haben ihre Raketenabwehrbereitschaft im gesamten Bündnis erhöht. Dies sei bereits am Mittwoch geschehen, nachdem eine ballistische Rakete aus dem Iran, die auf die Türkei abzielte, abgefangen worden war, sagte Nato-Sprecher Martin O`Donnell am Donnerstagabend.

Tornado-Kampfjet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die entsprechende Sofortmaßnahme sei zunächst vom Befehlshaber des Nato-Luftwaffenkommandos ergriffen worden. Er habe zudem empfohlen, die erhöhte Raketenabwehrbereitschaft der Nato beizubehalten, bis die Bedrohung durch die anhaltenden wahllosen Angriffe des Irans in der Region nachlässt.

Der Oberste Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Europa (SACE) habe dieser Empfehlung zugestimmt und die Angelegenheit sei heute in einer Sitzung des Nordatlantikrats erörtert worden. Die Alliierten hätten einstimmig zugestimmt, sagte der Nato-Sprecher. Weitere Details zu den konkreten Maßnahmen wollte er nicht nennen – „aus Gründen der operativen Sicherheit“.

