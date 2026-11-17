Die Ukraine hat in der Nacht zu Dienstag einen neuen Angriff auf die Krim-Brücke gestartet. Russischen Angaben zufolge wurde der Verkehr ausgesetzt. Laut Medienberichten soll ein Bogen der Brücke eingestürzt sein. Bereits am Vortag hatte die Ukraine einen Angriff auf das Bauwerk durchgeführt.

Die Krim-Brücke, auch Kertsch-Brücke genannt, ist eine Straßen- und Eisenbahnverbindung, welche die Halbinsel Krim mit der Halbinsel Taman in der russischen Region Krasnodar verbindet. Im Verlauf des Ukraine- Krieges wurde sie bereits mehrfach durch ukrainische Angriffe beschädigt.

Die Ukraine startete in der Nacht zum Dienstag darüber hinaus offenbar auch zahlreiche Drohnen in Richtung Russland. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass über Nacht rund 800 Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt losgeschickt worden seien. 321 davon seien in unmittelbarer Nähe der Stadt abgeschossen worden.

Auch Russland setzte seine Angriffe auf die Ukraine fort. Unter anderem soll die U-Bahn von Kiew bei nächtlichen Angriffen beschädigt worden sein. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von Schäden an „kritischen Infrastruktursystemen“. Auch in weiteren Städten in der Ukraine wurden Explosionen gemeldet.