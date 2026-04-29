NGOs fordern mehr Mittel für Entwicklungszusammenarbeit
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NGOs fordern mehr Mittel für Entwicklungszusammenarbeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Mehr als 150 Nichtregierungsorganisationen haben die Bundesregierung aufgefordert, die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe im Haushalt 2027 aufzustocken.

Pressekonferenz von One, Venro, Welthungerhilfe und Oxfam am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Das teilten die Entwicklungsorganisation One und der Dachverband Venro am Mittwoch mit. Die Organisationen warnten, dass ansonsten “mühsam erarbeitete Erfolge” zunichtegemacht werden und Millionen Menschen ihr Leben verlieren könnten.

Die NGOs fordern, dass die Mittel für das Bundesentwicklungsministerium im kommenden Jahr auf mindestens 11,2 Milliarden Euro erhöht werden müssten. Auch die Finanzierung humanitärer Hilfe solle auf mindestens 2,8 Milliarden Euro steigen. Michael Herbst von Venro erklärte, dass Deutschland als reiche Industrienation der Versuchung widerstehen müsse, in diesen Bereichen zu kürzen.

Lisa Ditlmann von One kritisierte, dass Deutschland ausgerechnet dort spare, wo es nachweislich Erfolge erzielt habe. Sie verwies auf die Halbierung der Kindersterblichkeit und die Erfolge bei der Bildung von Kindern, insbesondere Mädchen. Die Kürzungen könnten dramatische Auswirkungen haben, da bereits jetzt 273 Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung hätten und weltweit 239 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen seien.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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