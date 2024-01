ÖPNV | Morgendliche Direktverbindungen auf die Lindauer Insel werden ab Montag reaktiviert

Am 10.12.2023 hat der Landkreis Lindau (Bodensee) sein neues ÖPNV-Konzept für den Regionalbusverkehr in Betrieb genommen.

Das Konzept bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich, unter anderem durch neue Linien und eine bessere Taktung.

Ziel ist es, die Anbindung der Lindauer Insel an den öffentlichen Nahverkehr auf

die Bahn zu verlagern. Das Ziel ist, massive Verspätungen im Regionalbusverkehr zu vermeiden.

Insbesondere in den Sommermonaten, wenn viele Touristen auf die Insel fahren, können diese entstehen.

Um die Qualität des Fahrplans und die Zuverlässigkeit des Regionalbusverkehrs zu steigern, ist es wichtig, dass der Verkehr besser organisiert wird.

Nach den ersten Testwochen des neuen ÖPNV-Konzepts wurde die Situation evaluiert.

Es wurde über eine kurzfristige Anpassung des Konzepts entschieden. Daraus resultiert nun die Bereitstellung zweier Direktverbindungen im morgendlichen Schülerverkehr.

Linie 20

Ab Montag, 8. Januar, gibt es montags bis freitags auf der Buslinie 20 Nonnenhorn –

Wasserburg – Bodolz – Lindau im morgendlichen Verkehr eine Verbesserung. Die Fahrt,

die um 6.54 Uhr in Nonnenhorn, Haltestelle Mauthaus, beginnt und bisher in Lindau-

Reutin endet, wird auf die Insel verlängert:

Lindau-Reutin, Bahnhof, ab 7.24

Lindau, Jugendherberge, an 7.25

Lindau, Toskana, an 7.26

Lindau, Heidenmauer, an 7.27

Lindau, Inselhalle, an 7.27

Lindau, Insel, an 7.30

Damit erhalten vor allem Schüler, die auf die Insel müssen, eine direkte und zum

Schulbeginn zeitlich passende Fahrmöglichkeit.

Linie 161

Bereits ab 18.12.2023, als eine der ersten Maßnahmen zur Verbesserung des neuen

ÖPNV-Konzepts, wurde die Linie 161 morgens auf die Insel weiterverlängert. Damit

konnte die Direktverbindung an die Inselschulen bereits sichergestellt werden. Zudem

bietet die Linie 161 eine zuverlässige Umsteigemöglichkeit für die Schülerinnen und

Schüler der Linien 16 und 211 in Lindau-Reutin, Bahnhof an Steig 1.

Lindau-Reutin, Bahnhof, ab 7.34

Lindau, Jugendherberge, an 7.35

Lindau, Toskana, an 7.36

Lindau, Heidenmauer, an 7.37

Lindau, Inselhalle, an 7.37

Lindau, Insel, an 7.40

Einen knappen Monat nach der Betriebsaufnahme des neuen Busnetzes im Landkreis

Lindau nehmen der Landkreis und die beauftragten Verkehrsunternehmen nun

Feinkorrekturen vor. Einige sind – insbesondere für die Bedürfnisse von Schülern – bereits

vollzogen, weitere werden folgen.

Für Fragen und Anregungen zum neuen Busangebot hat der Landkreis eine Hotline

eingerichtet. Sie ist erreichbar unter Tel. +49 8382-270-420 oder per E-Mail an

[email protected].

Informationen und Fahrpläne der einzelnen Linien im PDF-Format zum Ausdrucken gibt es

auf www.landkreis-lindau.de/bus und auf www.bodo.de. Darüber hinaus sind die

Fahrzeiten in der elektronischen Fahrplanauskunft unter Eingabe von Start und Ziel

enthalten, beispielsweise auf www.bodo.de, in der bodo-FahrplanApp, auf www.bahn.de

oder in der App DB Navigator.