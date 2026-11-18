Auf dem deutschen Paketmarkt zeichnet sich eine weitreichende Veränderung ab: Die Paketdienstleister GLS und DPD wollen ihre Geschäfte in Deutschland zusammenlegen. Durch den geplanten Zusammenschluss soll ein neuer Logistikriese entstehen, der jährlich rund 700 Millionen Pakete zustellt und einen Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erzielt. Künftig soll das gemeinsame Unternehmen unter der Marke GLS auftreten.

Die GLS Group und der DPD-Mutterkonzern Geopost haben am Mittwoch (18. November) ihre Pläne für ein gemeinsames Unternehmen bekannt gegeben. Vorgesehen ist die Gründung eines Joint Ventures, an dem GLS die Mehrheit halten wird. Geopost soll als strategischer Partner und Gesellschafter beteiligt bleiben.

Der Zusammenschluss muss allerdings noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Auch gesellschaftsrechtliche Verfahren und Prozesse der betrieblichen Mitbestimmung stehen noch aus. Bis zum Abschluss der Transaktion bleiben beide Paketdienste rechtlich und operativ unabhängig.

Marke DPD könnte in Deutschland verschwinden

Besonders deutlich dürften die Veränderungen für Kunden beim Markenauftritt werden. Das neue Unternehmen soll künftig unter dem Namen GLS firmieren. Damit könnte die bisher eigenständige Marke DPD auf dem deutschen Markt langfristig verschwinden.

Für Kunden ändert sich zunächst jedoch nichts. Bestehende Verträge, Ansprechpartner und Leistungsvereinbarungen bleiben bis zum tatsächlichen Zusammenschluss unverändert. Auch die bisherigen Unternehmensführungen bleiben zunächst im Amt.

Mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro und rund 700 Millionen Paketzustellungen würde einer der größten Paketdienstleister Deutschlands entstehen. Die Unternehmen versprechen sich davon ein leistungsfähigeres Zustellnetz, höhere Zuverlässigkeit und effizientere Abläufe.

Mehr als 500 Millionen Euro für Ausbau und Modernisierung

Nach dem Zusammenschluss wollen die Partner in den kommenden Jahren mehr als 500 Millionen Euro investieren. Das Geld soll insbesondere in die Digitalisierung, die Modernisierung der Logistiknetzwerke, neue Technologien und nachhaltigere Zustelllösungen fließen.

Ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit ist der Ausbau gemeinsamer Paketshops und Paketstationen. Bereits seit Oktober 2024 kooperieren GLS und DPD beim Aufbau eines anbieteroffenen Netzes. Im März 2026 wurde dafür die gemeinsame Marke „inboxx“ eingeführt.

Bis Ende 2030 soll das gemeinsame Netz auf rund 25.000 Paketshops und Paketstationen wachsen. Verbraucher sollen dadurch mehr Möglichkeiten erhalten, Pakete unabhängig von klassischen Haustürzustellungen abzuholen oder zurückzusenden.

Unternehmen versprechen besseren Service

GLS-Chef Karl Pfaff sieht in dem geplanten Zusammenschluss einen wichtigen Schritt für den deutschen Paketmarkt. Durch die Bündelung beider Unternehmen sollen Kunden von einem breiteren Angebot, einem effizienteren Netzwerk und schnelleren Innovationen profitieren.

Auch Geopost-Chef Yves Delmas betont die Vorteile der Partnerschaft. Ziel sei es, ein leistungsfähigeres Paketnetzwerk für Deutschland und Europa aufzubauen und langfristig in moderne Zustelllösungen investieren zu können.

Neben dem klassischen Paketversand sollen insbesondere Expressdienstleistungen, internationale Lieferungen und Logistikangebote für den Onlinehandel ausgebaut werden.

Auswirkungen auf Beschäftigte und Wettbewerb noch offen

Welche konkreten Folgen der Zusammenschluss für die Beschäftigten, die bisherigen Standorte und die Zustellstrukturen haben wird, ist bislang nicht bekannt. Die Unternehmen betonen, dass sie durch die Zusammenführung langfristig attraktive Arbeitsplätze und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten schaffen wollen.

Gleichzeitig würde die Fusion die Kräfteverhältnisse auf dem deutschen Paketmarkt verändern. GLS und DPD treten bislang als eigenständige Wettbewerber auf. Mit dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen könnten sie ihre Position gegenüber großen Konkurrenten wie DHL und Hermes stärken.

Ob und unter welchen Bedingungen die Wettbewerbsbehörden dem Vorhaben zustimmen, bleibt abzuwarten. Einen konkreten Termin für den Abschluss der Transaktion haben die Unternehmen bislang nicht genannt.