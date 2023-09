Die Entwicklung von ChatGPT hat dem Digitalzeitalter mit der Künstlichen Intelligenz eine neue Schlüsseltechnologie beschert. Nachdem das Programm ChatGPT-3 von seinem Entwickler, dem kalifornischen KI-Forschungsunternehmen OpenAI, am 30. November 2022 der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, war der Quantensprung vollbracht. Es war das Medienereignis schlechthin, das nach all den Krisen auf der Welt und der gerade erst überstandenen Corona-Pandemie der Menschheit neuen Optimismus einflößen konnte.



Nur fünf Tage brauchte die disruptive Technologie, um auf eine Millionen Nutzer zu kommen. Zum Vergleich: Der Streamingdienst Netflix benötigte für dieselbe Marke rund 3,5 Jahre. In einem Punkt waren sich die Experten weltweit einig: Der Chatbot Generative Pre-trained Transformer, wie ChatGPT mit vollem Namen heißt, wird die Arbeitswelt in der Industrie 4.0 nachhaltig verändern.

Die Unternehmen, die diese Entwicklungen aufgreifen und ihre Vorteile zu verwerten wissen, werden im Wettbewerb erfolgreich sein. Für die anderen gilt die düstere Prophezeiung von Michail Gorbatschow, der Erich Honecker einst voraussagte: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“.



Patrick Geiger, ein Visionär im Bereich der KI-Prozessautomatisierung, möchte Unternehmen dazu verhelfen, mithilfe der KI ihre internen und externen Prozesse zu automatisieren. Als Spezialist für ChatGPT schaut er dem KI-assistierten Chatbot auf den Grund und weiß, dessen Potenziale für Unternehmen nutzbar zu machen. Die Wartung der implementierten KI-Technologien und das Monitoring zur Prozessoptimierung übernimmt seine technisch versierte Crew gleich mit.

Der Kopf des Ganzen und sein Team

Patrick Geiger ist Gründer von Tanas Consulting, ein Dienstleister für KI-Prozessautomatisierung, der Unternehmen bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten KI-Strategie hilft und mit der AI-Akademie praxisnahe Schulungen zur effektiven Nutzung von KI anbietet. Der Ingenieur begeisterte sich schon von klein auf für Automatisierungsprozesse, und er weist ein tiefes Verständnis für die Potenziale einer KI-gestützten Automatisierung für Unternehmen auf.

In seinem Unternehmen hat er einen Kreis enthusiastischer IT-Spezialisten um sich versammelt, die ähnlich denken wie er und in der Praxis mit jedem Tag besser werden. Unter tanasconsulting.com findet man mehr Informationen zu den Prozessen, die Tanas Consulting zur Verfügung stellt.

Die Schwerpunkte der AI-Akademie

Die Schulungen der AI-Akademie von Tanas Consulting konzentrieren sich auf zwei wichtige Aspekte der KI-gestützten Prozessautomatisierung, deren Einführung und gekonnte Nutzung für Unternehmen besonders ergiebig sind. Zugleich können die Kursteilnehmer mit der Community von Tanas Consulting in einen fruchtbaren Austausch treten. Diese leistet jederzeit Support und schafft während und zwischen den Kursen eine umfassende Lernumgebung.

Wöchentliche Livestreams und zusätzliche Inhalte helfen, das Gelernte zu verfestigen und weiterführende Kenntnisse zu KI-Technologien und ChatGPT zu erwerben.

Der richtige Umgang mit ChatGPT

Patrick Geiger konnte schon mit ChatGPT arbeiten, als an dem Projekt noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeilt wurde. Dabei experimentierte er mit ChatGPT-2 und verwendete das Programm zum Generieren von Artikeln. Sein tiefes Verständnis für den berühmten sprachbasierten KI-Chatbox konnte der Entrepreneur weiter ausbauen.



Er kennt die Grenzen, aber auch die Fähigkeiten dieses „hoch entwickelten Sprachmodells“, das „unglaublich präzise und intelligente Antworten“ liefert, aber keine „überlegene Intelligenz“ sei, wie er urteilt. Nur wer das System begreift, kann „das Beste aus den GPT-Technologien herausholen“. Zu diesem tiefen Verständnis sollen die Seminare seiner AI-Akademie beitragen, in denen darüber hinaus vermittelt wird, wie KI-Technologien grundsätzlich funktionieren.

Prompt Design: explodierende Kreativität

Der Umgang mit Texten ist bei der Interaktion mit ChatGPT das eine, das andere ist der Umgang mit Bildern. Prompt Design heißt die Technologie, die Bilder auf Knopfdruck nach persönlichen Vorgaben kreiert. Die ersten Unternehmen haben die Bedeutung dieser Innovation schon erkannt und suchen bereits in Stellenausschreibungen nach Prompt Designern, um kreative Bilder für erfolgreiche Marketingkampagnen zu kreieren, welche die Kunden begeistern.

Egal ob Texte oder Bilder, letztendlich geht es darum, die disruptive und bahnbrechende GPT-Technologie mit den effektivsten Befehlen so zu gebrauchen, dass die intelligente Maschine für Unternehmen den größten Nutzen hervorbringt.

Der Nutzen für Unternehmen bei der Implementierung von GPT-Technologien

Unternehmen, die den richtigen Umgang mit ChatGPT erlernen und durch das Coaching von Tanas Consulting dazu befähigt werden, die Potenziale der revolutionären GPT-Technologie für ihr Unternehmen anzuwenden, profitieren von diesem Entwicklungsschritt auf vielfältige Weise. Die Beschleunigung der Arbeitsprozesse ist durch die KI-gestützte Automatisierung beachtlich. Vor allem wiederkehrende, regelbasierte und administrative Aufgaben lassen sich auf hohem Niveau bei gleichzeitiger Fehlerreduktion übernehmen.



Im Kundenservice, Marketing (Bilder und Texte) und bei der Datenauswertung können Unternehmen mit wenig Aufwand großartige Ergebnisse erzielen. Beispiele für praktische Anwendungen sind personalisierte E-Mail-Kampagnen mit zündenden Werbetexten und die Kundenkommunikation mit Chatbots zur Klärung typischer Anfragen. Die Fähigkeit von ChatGPT, in jeder Sprache zu kommunizieren, schafft eine Grundlage für die Expansion ins Ausland.



Revolutionär ist die Fähigkeit des Machine Learnings, sodass Kunden, die zum Beispiel auf die Bezahlversion ChatGPT-4 setzen, eine Software erwerben, die sich auf Basis der Erfahrungswerte in der Praxis selbstständig weiterentwickelt und auf diese Weise ihre Zukunftsfähigkeit bewahrt.

Bei der Prozessoptimierung kann die KI Muster und Trends identifizieren, was es Unternehmen ermöglicht, schnell auf Veränderungen zu reagieren und ihre Prozesse zu optimieren. Die Belegschaft wird entlastet und kann sich auf anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren, die unter anderem mit Kreativität und Strategieentwicklung verbunden sind.



Innovative Unternehmen benötigen Künstliche Intelligenz

ChatGPT ist ein Herkules, der die Abläufe in der Industrie 4.0 revolutioniert, weil sich die Effekte dieser disruptiven Technologie auf die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen erstrecken. Die Tatsache, dass andere Entwickler in einer rasenden Geschwindigkeit auf diesen Zug aufgesprungen sind und ihrerseits nach dem Vorbild von ChatGPT KI-assistierte Chatbots wie Google Bard, Jasper Chat, YouChat und Chatsonic entwickeln, zeigt die Bedeutung der Technologie für Unternehmen an.

An der Spitze des Fortschritts

ChatGPT ist ein universelles Werkzeug mit phänomenalen Möglichkeiten, für die kein Begriff zu groß ist, um den Potenzialen für Unternehmen in der Arbeitswelt der Industrie 4.0 gerecht zu werden. Die Komplexität des Programms erfordert allerdings ein gewisses Verständnis, um diese Potenziale ausschöpfen zu können.

Der KI-Spezialist Tanas Consulting um Patrick Geiger kann dieses Verständnis schärfen, Unternehmen bei der Transaktion zu fortschrittlichen KI-Strukturen im Betrieb begleiten und ihnen durch den optimierten Workflow einen enormen Schub verleihen. Im wirtschaftlichen Wettbewerb werden diejenigen Unternehmen die Sieger sein, die sich an die Spitze des rasanten technologischen Fortschritts stellen und die Vorteile der Entwicklung zu nutzen wissen.