LokalnachrichtenPolizeimeldungen BayernPolizeipräsidium Oberfranken

Pedelec-Fahrer in Rothenkirchen schwer verletzt – Zeugen gesucht

Pedelec-Fahrer in Rothenkirchen schwer verletzt – Zeugen gesucht
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagabend in Rothenkirchen schwer verletzt worden. Ein entgegenkommender E-Scooter-Fahrer soll ihm anschließend nicht geholfen haben und weggefahren sein.

Inhalte im Überblick

Unfallhergang noch unklar

Der 29-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg neben der B85 von Pressig in Richtung Rothenkirchen unterwegs und wollte zum dortigen REWE-Markt fahren. Rund 200 Meter vor der Einfahrt kam ihm ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Scooter entgegen. Der Radfahrer bemerkte den E-Scooter-Fahrer offenbar zu spät. Ob die beiden Fahrzeuge tatsächlich kollidierten, ist laut Polizei noch unklar.

Der schwer verletzte Mann blieb auf dem Radweg liegen und bat den E-Scooter-Fahrer um Hilfe. Dieser soll geantwortet haben, dass er keine Zeit habe und zur Arbeit müsse. Anschließend entfernte er sich, ohne dem Verletzten zu helfen oder sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Ein 20-jähriger Passant bemerkte den Verletzten später und verständigte den Rettungsdienst.

Verletzungen und Sachschaden

Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt unter anderem ein Hämatom am rechten Auge, Prellungen und Schürfwunden im Gesicht, eine Platzwunde am Kopf sowie Prellungen an der rechten Hand.

- Anzeige -

Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit. Das Vorderrad war verbogen, der Lenker zerkratzt, der Kettenschutz gebrochen und das rechte Pedal verbogen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Der gesuchte Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und war mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei Ludwigsstadt bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 09263/975020 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Versuchter Raub am Bahnhof Bad Aibling: Polizei sucht Zeugen

- Advertisement -
Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Oberfranken
Raubdelikt in Aidenbach: Drei Haftbefehle erlassen
B308 bei Immenstadt: 86-Jähriger gerät in Gegenverkehr
Polizeieinsatz in Aindling beendet: Mann in Fachklinik gebracht
Panther bieten Studierenden gegen Frankfurt Tickets für zehn Euro
Elektronische Fußfessel soll Frauen besser schützen
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns