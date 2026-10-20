Pedelec-Fahrer in Rothenkirchen schwer verletzt – Zeugen gesucht

Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagabend in Rothenkirchen schwer verletzt worden. Ein entgegenkommender E-Scooter-Fahrer soll ihm anschließend nicht geholfen haben und weggefahren sein.

Unfallhergang noch unklar

Der 29-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg neben der B85 von Pressig in Richtung Rothenkirchen unterwegs und wollte zum dortigen REWE-Markt fahren. Rund 200 Meter vor der Einfahrt kam ihm ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Scooter entgegen. Der Radfahrer bemerkte den E-Scooter-Fahrer offenbar zu spät. Ob die beiden Fahrzeuge tatsächlich kollidierten, ist laut Polizei noch unklar.

Der schwer verletzte Mann blieb auf dem Radweg liegen und bat den E-Scooter-Fahrer um Hilfe. Dieser soll geantwortet haben, dass er keine Zeit habe und zur Arbeit müsse. Anschließend entfernte er sich, ohne dem Verletzten zu helfen oder sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Ein 20-jähriger Passant bemerkte den Verletzten später und verständigte den Rettungsdienst.

Verletzungen und Sachschaden

Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt unter anderem ein Hämatom am rechten Auge, Prellungen und Schürfwunden im Gesicht, eine Platzwunde am Kopf sowie Prellungen an der rechten Hand.

Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit. Das Vorderrad war verbogen, der Lenker zerkratzt, der Kettenschutz gebrochen und das rechte Pedal verbogen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Der gesuchte Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und war mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei Ludwigsstadt bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 09263/975020 zu melden.

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