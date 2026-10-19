Versuchter Raub am Bahnhof Bad Aibling: Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof Bad Aibling soll ein 41-Jähriger versucht haben, seiner ehemaligen Lebensgefährtin gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Die 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Der Vorfall ereignete sich nach aktuellem Ermittlungsstand am Sonntag, 18. Oktober 2026, gegen 14.20 Uhr am Gleis 1 des Bahnsteigs. Dort traf die Frau auf ihren ehemaligen Lebensgefährten. Nach der Tat verließen beide unmittelbar den Bahnhof. Die Geschädigte informierte die Polizei erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Kriminalpolizei sucht Zeugen
Die Polizeiinspektion Bad Aibling nahm den Sachverhalt zunächst auf und übergab ihn an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Weitere polizeiliche Maßnahmen gegen den Beschuldigten werden unter Einbindung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, geprüft. Das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim führt die Ermittlungen fort.
Da der Bahnsteig zum Zeitpunkt des Vorfalls frequentiert war, bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter der Telefonnummer 08031/2000 an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder jede andere Polizeidienststelle wenden.
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