Versuchter Raub am Bahnhof Bad Aibling: Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof Bad Aibling soll ein 41-Jähriger versucht haben, seiner ehemaligen Lebensgefährtin gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Die 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich nach aktuellem Ermittlungsstand am Sonntag, 18. Oktober 2026, gegen 14.20 Uhr am Gleis 1 des Bahnsteigs. Dort traf die Frau auf ihren ehemaligen Lebensgefährten. Nach der Tat verließen beide unmittelbar den Bahnhof. Die Geschädigte informierte die Polizei erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Bad Aibling nahm den Sachverhalt zunächst auf und übergab ihn an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Weitere polizeiliche Maßnahmen gegen den Beschuldigten werden unter Einbindung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, geprüft. Das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim führt die Ermittlungen fort.

Da der Bahnsteig zum Zeitpunkt des Vorfalls frequentiert war, bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter der Telefonnummer 08031/2000 an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Polizei sucht 15-jährige Daria P. aus Rosenheim – Raum Würzburg · Bad Abbach: Drei Männer nach Drogenfund in Haft

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberbayern Süd