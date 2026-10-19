Prien sagt kommunalen Demokratie-Projekten Unterstützung zu

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) stellt kommunalen Demokratie-Projekten nach den Wahlerfolgen der AfD in Ostdeutschland Unterstützung in Aussicht.

Diejenigen, die sich vor Ort für Menschenwürde und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, verdienten Rückhalt und “verlässliche Perspektiven,” gerade da, wo dieses Engagement zunehmend unter Druck stehe, sagte die Ministerin der “Rheinischen Post”. Man lasse die Menschen nicht allein, die tagtäglich den Rücken gerade machten für ein respektvolles Miteinander.

Prien sagte, man versuche, “gute Lösungen” zu gestalten, um die wichtigen Projekte und Beratungsangebote zu erhalten und ihre Arbeit weiter zu unterstützen. Die kommunalen Partnerschaften für Demokratie und die Landesdemokratiezentren blieben auch im weiterentwickelten Bundesprogramm “Demokratie leben” zentrale Bestandteile der Förderung.

Sie fügte hinzu, die Antragstellung für das Förderjahr 2027 laufe bereits. “Unser Ziel ist es, die Zivilgesellschaft vor Ort weiter zu stärken und sicherzustellen, dass Menschen, die sich für unsere demokratischen Werte engagieren, auch künftig verlässlich unterstützt werden.”