Einbrecher flieht nach Begegnung mit Bewohnerin in Bischberg

Drei Einfamilienhäuser in Bischberg gerieten am vergangenen Wochenende ins Visier von Einbrechern. In einem Fall überraschte eine Bewohnerin den Täter im Haus, der anschließend flüchtete.

Am Samstagabend gegen 23 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Herrgottsbaum“. Die schlafende Bewohnerin wurde durch Geräusche geweckt und ging ins Erdgeschoss. Dort traf sie auf den Einbrecher, der daraufhin aus dem Haus flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.

Weitere Einbrüche in der Stiegeläckerstraße

Der Mann ist etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke.

Ebenfalls am Samstag drangen Unbekannte zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Stiegeläckerstraße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten wenige hundert Euro Bargeld.

Am Montagvormittag stellten Bewohner eines weiteren Einfamilienhauses in der Stiegeläckerstraße Aufbruchsspuren an den Fensterrahmen fest. Offenbar hatten die Täter am Wochenende versucht, in das Haus einzudringen, waren dabei jedoch gescheitert.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die am Samstagabend beobachtet wurden, sowie zum beschriebenen Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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