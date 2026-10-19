Polizeibericht Augsburg und Region vom 19. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Innenstadt – Am Donnerstag (15.10.2026) zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto am Ernst-Reuter-Platz. Eine 38-jährige deutsche Frau hatte ihr Auto in einem Parkhaus abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die rechte Seite beschädigt. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die 38-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei beendet mehrere Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (18.10.2026) fuhr ein 41-jähriger Radfahrer gegen 02.15 Uhr alkoholisiert auf der Riedingerstraße. Der Mann fuhr auf dem Radweg in falscher Richtung und in Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Bei dem 41-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 41-jährigen Radfahrer. Der 41-jährige Radfahrer besitzt die polnische Staatsangehörigkeit. Herrenbach – Am Sonntag (18.10.2026) fuhr ein 32-jähriger Autofahrer gegen 04.15 Uhr alkoholisiert auf der Friedberger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine verwaschene Aussprache fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, stellte den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 32-jährigen Autofahrer. Der 32-jährige Autofahrer hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Sonntag (18.10.2026) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer gegen 05.15 Uhr alkoholisiert auf der Berliner Allee. Der Mann fuhr in Schlangenlinien und stieß dabei mehrfach gegen den Bordstein. Ein anderer Autofahrer im Alter von 25 Jahren beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Als der 52-Jährige kurz anhielt, bemerkte er, dass er von dem 25-Jährigen beobachtet wird. Er ging zu dessen Fahrzeug und trat gegen die Front. Dabei entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die eintreffenden Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und unterband die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung gegen den 52-jährigen Autofahrer. Der 52-jährige Autofahrer besitzt die serbische Staatsangehörigkeit. Der 25-jährige Autofahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Innenstadt – Am Sonntag (18.10.2026) fuhr ein 59-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr alkoholisiert auf der Herrenbachstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, stellte den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 59-jährigen Autofahrer. Der 59-jährige Autofahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Oberhausen – Am Samstag (17.10.2026) fuhr ein 43-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 23.00 Uhr auf der Donauwörther Straße. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest erhärtete den Verdacht der Beamten. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 43-jährigen Fahrer. Der 43-jährige Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (18.10.2026) griffen zwei bislang unbekannte Täter gegen 05.00 Uhr einen 39-jährigen Mann beim Moritzplatz an. Die beiden Männer traten auf den 39-Jährigen ein und trafen ihn dabei auch am Kopf. Der Mann erlitt eine Platzwunde und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten anschließend. Sie waren etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer trug eine weiße Jacke, der andere eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110. Der 39-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen in mehrere Gewerbebetriebe

Innenstadt – Am Montag (19.10.2026) zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in zwei Gewerbebetriebe im Schlachthofquartier ein. Ein weiterer Gewerbebetrieb wurde erfolglos angegangen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in eine Metzgerei und ein Cafe ein. Bei einem weiteren Fleischverarbeitungsbetrieb kam es lediglich zu einem Einbruchsversuch. Sowohl der Sachschaden, als auch der Beuteschaden sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen mehreren Fällen des besonders schweren Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323 -3821 entgegengenommen.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Verbrauchermarkt

Gersthofen – Am Sonntag (18.10.2026) gegen 02.45 Uhr verschafften sich vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Verbrauchermarkt in der Ziegeleistraße. Als die Täter im Gebäude waren, gingen sie den dort befindlichen Geldautomaten an. Sowohl der Sachschaden, als auch ein möglicher Beuteschaden sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Neusäß – Am Sonntag (18.10.2026) zwischen 13:45 Uhr und 19:15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Wormser Straße. Sowohl der Sachschaden, als auch der Beuteschaden sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Wohnungseinbruchs. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Betrugsdelikten im Internet

Landkreise Dillingen und Donau-Ries – In den vergangenen Tagen kam es in den Landkreisen Dillingen und Donau -Ries vermehrt zu Betrugsdelikten im Zusammenhang mit dem sogenannten „Fakeshops“. So bestellte beispielsweise eine 52-jährige Frau aus Buttenwiesen vermeintlich über eine Internetfirma Waren und gab im Zuge des Bestellprozesses ihre Kreditkartendaten auf der Internetseite an. Erst im weiteren Verlauf stellte die 52- Jährige fest, dass es sich um einen Fakeshop handelte und unbekannte Täter rechtswidrig einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abbuchten. Die Polizei rät dazu, beim Onlinekauf misstrauisch zu sein.

So können Sie Fake-Shops erkennen: • Recherchieren Sie vorher im Internet nach dem Shop. (Gibt es bereits Warnmeldungen? Findet sich der Shop in vertrauenswürdigen Vergleichsportalen?) • Ist ein Impressum vorhanden? (Finden sich weitere Informationen zu den angegebenen Namen und Anschriften im Internet? • Passen angegebene Handelsregister-Nummern (Prüfung möglich über handelsregister.de)). • Kann die angegebene Telefonnummer angerufen werden und passen die Angaben am Telefon zum Shop? • Ist der angegebene Preis realistisch? • Ist die angebotene Ware auch in anderen Shops generell verfügbar? • Prüfen Sie angegebene Prüfsiegel auf ihre Echtheit. (Verifizierte Shops sind über die Webseiten der Gütesiegelbetreiber recherchierbar. Vorsicht, wenn Gütesiegel auf der Shop-Webseite nicht verlinkt sind!) • Führen angegebene Verlinkungen zu Social Media Accounts auch wirklich zu passenden Profilseiten bei den jeweiligen Anbietern? • Vorsicht bei Vorkasse als Zahlungsart. Nutzen Sie den Kauf auf Rechnung oder Ihnen bekannte Bezahldienste (hier aber bei Weiterleitungen auch auf die korrekte Domain achten)

Weitere Informationen finden sie unter: – https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e- commerce/fake-shops/ – https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/straftaten-im- netz/fakeshops – https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und- Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online- Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/Worauf-beim-Online-Einkauf- zu-achten-ist/worauf-beim-online-einkauf-zu-achten-ist_node.html