Sicherheitswacht sucht Ehrenamtliche in fünf Kommunen

Für die Sicherheitswacht in Altötting, Burghausen, Burgkirchen an der Alz, Mühldorf am Inn und Waldkraiburg werden engagierte Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 62 Jahren gesucht.

Die Ehrenamtlichen zeigen Präsenz im öffentlichen Raum und tragen damit zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bei. Zu ihren Aufgaben gehören eigenständige Streifengänge, etwa in Grünanlagen und auf öffentlichen Plätzen, sowie die Einbindung in geplante polizeiliche Einsätze.

Vielfältige Aufgaben im Ehrenamt

Die Mühldorfer Sicherheitswacht ist jedes Jahr beim großen Schützen- und Trachtenumzug anlässlich des Mühldorfer Traditionsvolksfestes im Einsatz. Angehörige können Personen anhalten, befragen und ihre Personalien feststellen, wenn dies zur Gefahrenabwehr notwendig ist. Bei Gefahr im Verzug dürfen sie außerdem einen Platzverweis erteilen.

Grundsätzlich haben sie die gleichen Rechte und Pflichten wie andere Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehören unter anderem das Festhalten einer auf frischer Tat betroffenen Person sowie das Recht auf Notwehr und Nothilfe.

Voraussetzungen und Bewerbung

Bewerben können sich zuverlässige Menschen, die gerne mit anderen in Kontakt treten und sich für das Gemeinwohl einsetzen möchten. Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung sowie die Bereitschaft, monatlich mindestens fünf Stunden für die Tätigkeit aufzubringen.

Für die Aus- und Fortbildung ist die örtliche Polizeidienststelle zuständig. Interessierte können sich bei folgenden Polizeiinspektionen informieren und bewerben:

PI Altötting, Burghauser Straße 25, 84503 Altötting

PI Burghausen, Marktler Straße 67, 84489 Burghausen

PI Waldkraiburg, Ratiborer Straße 2, 84479 Waldkraiburg

PI Mühldorf am Inn, Am Wasserturm 5, 84453 Mühldorf am Inn

Weitere Informationen gibt es unter www.sicherheitswacht.bayern.de.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.