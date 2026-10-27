Polizeibericht Augsburg und Region vom 27. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Präventionstheater „Lug und Betrug“

Pöttmes – Am Freitag, 30.10.2026, um 15.00 Uhr, findet, in Kooperation mit der Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach, eine Vorstellung des Theaters „Lug und Betrug“ – Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren im Kultursaal Marktplatz 18 86554 Pöttmes statt. Der Besuch der Theatervorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter seniorenbeauftragte@markt-poettmes.de oder telefonisch unter 0160 / 92 77 13 67 ist zwingend erforderlich. Die Theatergruppe „Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach“ wird die Phänomene Handwerkertrick, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Romance Scam, Überweisungsbetrug und falscher Polizist vorspielen. Die Besucher erhalten nach jeder Szene Tipps der Kriminalpolizei und können in der Pause am Stand der Polizei Fragen stellen.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Bedrohung

Innenstadt – Am Montag (26.10.2026) gegen 09.30 Uhr kam es in der Frauentorstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 28-jähriger und ein 20-jähriger Mann gerieten zunächst in einen Streit. Im weiteren Verlauf würgte der ältere den jüngeren Mann kurzzeitig und flüchtete anschließend. Die Polizei traf den alkoholisierten 28-Jährigen im Rahmen der Fahndung an. Bei seiner Kontrolle verhielt er sich äußerst aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte und kündigte weitere Straftaten an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Vorführung des 28-jährigen Mannes angeordnet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige zwei Katzen in verwahrlostem Zustand besitzt. Die Beamten übergaben die Katzen unter Zuhilfenahme der Berufsfeuerwehr an das Tierheim. Der 28-jährige Mann wurde am Dienstag (27.10.2026) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 28-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 20-jährige Mann besitzt die deutsche und die italienische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Haunstetten – Am Montag (26.10.2026) gegen 17.45 Uhr kam es in der Inninger Straße an der Einmündung zur Postillionstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Ein 55-jähriger Autofahrer bremste, um einem im Einsatz befindlichen Fahrzeug des Rettungsdienstes freie Bahn zu schaffen. Ein 21-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 55-Jährigen auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen den 21-Jährigen. Der 21-jährige Mann und der 55-jährige Mann besitzen beide die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (24.10.2026), 23.00 Uhr bis Sonntag (25.10.2026), 01.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad am Moritzplatz. Ein 15-jähriger Jugendlicher hatte sein Fahrrad der Marke Fischer in der Heckenstraße abgestellt und versperrt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er den Diebstahl. Das Fahrrad hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Der 15-jährige Jugendliche besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Haunstetten – Im Zeitraum von Sonntag (25.10.2026), 22.00 Uhr bis Montag (26.10.2026), 07.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Heckenstraße. Ein 45-jähriger Mann hatte sein silberfarbenes Fahrrad der Marke KTM am Moritzplatz abgestellt und versperrt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er den Diebstahl. Das Fahrrad hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Der 45-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am Montag (26.10.2026) zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Auto in der Carl-Schurz-Straße. Ein 68-jähriger Mann hatte sein Auto dort abgestellt. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl eines Geländewagens

Stadtbergen – Am Samstag (24.10.2026) gegen 19.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Geländewagen von einem Autohaus in der Benzstraße. Der oder die Täter begaben sich auf das Gelände des Autohauses und öffneten einen grünen Geländewagen der Marke Toyota auf bislang unbekannte Weise. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem hochwertigen Fahrzeug und beschädigten dabei einen weiteren abgestellten Pkw des Autohauses. Der entwendete Geländewagen hat einen Wert im höheren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden an dem abgestellten Pkw liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323 -3821 entgegengenommen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

Göggingen – Am Freitag (23.10.2026) gegen 22.15 Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher in einer Schrebergartenanlage an der Mühlstraße angegangen. Der 15-Jährige traf in der Schrebergartenanlage auf zwei unbekannte, männliche Personen. Einer der Unbekannten ging den 15-Jährigen aggressiv an und bedrohte und schlug ihn. Während der Attacke fragte er den 15-Jährigen, ob dieser Geld mitführe. Nachdem der 15-Jährige verneinte, ließ der Täter von ihm ab und entfernte sich mit seinem Begleiter. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch den Vorfall. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323 -3821 entgegengenommen. Der 15-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Autobahnpolizei ermittelt nach Unfallflucht

Gersthofen/BAB 8/Fahrtrichtung Stuttgart – Im Zeitraum von Sonntag (25.10.2026), 12.00 Uhr bis Montag (26.10.2026), 11.15 Uhr kam ein bislang unbekannter Fahrer an der Anschlussstelle Augsburg-West von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrseinrichtungen. Der unbekannte Fahrer war offensichtlich auf der Bundesstraße 2 in Richtung Norden unterwegs und wollte an der Auffahrt Augsburg-West auf die BAB 8 in Richtung Stuttgart auffahren. Am Ende der Auffahrtsschleife kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten und einen Verkehrszeichenmast. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.