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Post erhöht Briefporto deutlich

Post erhöht Briefporto deutlich
Briefkästen vor Briefzentrum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Die Deutsche Post will das Briefporto für Privatkunden zum 1. Januar 2027 deutlich erhöhen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird der Standardbrief in Deutschland künftig 1,15 Euro statt wie bisher 95 Cent kosten. Die Erhöhung gilt vorbehaltlich der abschließenden Genehmigung durch die Bundesnetzagentur.

Auch die anderen Privatkundenprodukte für den nationalen Briefversand werden nach oben angepasst. Darüber hinaus erhöht die Deutsche Post die Preise für bestimmte Geschäftskundenbriefe. Im internationalen Versand sind ebenfalls Änderungen geplant: So wird beispielsweise der Standardbrief ins Ausland künftig 1,45 Euro kosten. Die neuen Briefpreise gelten für zwei Jahre. Grundlage ist der von der Bundesnetzagentur zuletzt in Aussicht gestellte Preiserhöhungsspielraum von 20,35 Prozent für Briefe.

Über die neuen Paketpreise für Privatkunden ab Januar 2027 will das Unternehmen “zu einem späteren Zeitpunkt” informieren. Geschäftskunden sollen derweil in den kommenden Wochen individuell informiert werden.

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