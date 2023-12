Presse Augsburg-Geschenktipp | Roland Kaiser sorgt für eine „Goldene Weihnachtszeit“

Roland Kaiser läutet die goldene Weihnachtszeit mit seinem gleichnamigen Album ein. Nicht nur die neuen Starduette mit Michelle Hunziker, Nana Mouskouri, Till Brönner und Melissa Naschenweng sorgen für die gewünschte besondere Stimmung.

Mit der im Herbst 2021 erschienenen Originalversion des Albums „Weihnachtszeit“ versüßte Roland Kaiser seinem generationsübergreifenden Publikum nicht nur die schönste Zeit des Jahres; das Album stieg auf Platz 3 der deutschen Charts ein und konnte sich im Anschluss insgesamt 21 Wochen in den Hitlisten halten. Aktuell befindet sich der Longplayer kurz vor dem Edelmetall-Status – für den 71-Jährigen mehr als Grund genug, seine aufrichtige Dankbarkeit zu zeigen.

Mit „Goldene Weihnachtszeit“ lädt Roland Kaiser erneut alle Fans ein, das hinter uns liegende Jahr harmonisch und friedlich ausklingen zu lassen. Mit seinem abwechslungsreichen Mix aus feierlichen Klassikern, stimmungsvollem Christmas-Pop und lässig-elegantem Big Band-Swing interpretiert der Entertainer die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder auf eine nie gehörte Weise. Neben den fünfzehn Originalsongs der ersten Edition sind auf „Goldene Weihnachtszeit“ fünf bisher unveröffentlichte Bonus-Tracks enthalten, auf denen Roland Kaiser von befreundeten Künstlerkolleg:innen wie Michelle Hunziker, Nana Mouskouri, Till Brönner und Melissa Naschenweng unterstützt wird.

Zu den 5 neuen Songs auf dem Album: Auf der Neu-Fassung von „Santa Clause Is Coming To Town“ gibt sich Roland Kaiser im glamourösen Las Vegas-Style, während er sich auf „Es wird scho glei dumpa“ gemeinsam mit der österreichischen Popschlager-Queen Melissa Naschenweng von seiner besinnlichen Seite zeigt. Zu einem glamourösen Duett irgendwo zwischen unverfänglich-verfänglichem Christmas-Tête-à-Tête und augenzwinkernd-frechem Festtags-Flirt lädt er Michelle Hunziker auf dem unverfänglich-verfänglichen Duett „Baby It`s Cold Outside“ ein, um im Anschluss mit dem Weltstar Nana Mouskouri die „Most Wonderful Time Of The Year“ zu feiern. Seinen Ausklang findet „Goldene Weihnachtszeit“ mit den unter die Haut gehenden Trompetenklängen von Till Brönner auf dem schottischen Volkslied „Auld Lang Syne“, mit dem Roland Kaiser auf nachdenkliche Art auf ein ganz besonderes Jahr zurückblickt.

„Für mich gehören all diese verschiedenen Facetten zur Weihnachtszeit“, so Roland Kaiser. „Das Feierliche genauso wie das Entspannte und Besinnliche. Die Weihnachtszeit ist aber auch die Zeit für die Familie und Freunde und ich freue mich sehr, dass so viele befreundete Künstler Lust hatten Weihnachten musikalisch mit mir zu feiern. Gemeinsam mit ihnen wünsche ich all meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein friedliches und gesundes Fest.“

„Goldene Weihnachtszeit“, der Presse Augsburg-Geschenktipp

Überraschend anders, überraschend gut. Mit „Weihnachtszeit“ ist Roland Kaiser ein wirklich besonderes Album für eine besondere Zeit gelungen. Die Swing-Stücke, die englischsprachigen Lieder, alles anders als von ihm gewohnt, aber alles gut. Ein bunter musikalischer Strauß für die Advents- und Weihnachtszeit, weit weg vom klassisch-kommerziellen Weihnachtsgedudel. Auch die „Unterm-Tannenbaum-Klassiker“ erscheinen in einem frischen Gewand. Die Bonustracks des Nachfolgers „Goldende Weihnachtszeit“ sorgen für die gewünschte besondere Stimmung. Die interessanten Kombinationen in den jeweiligen Duetts sind etwas Besonderes. Das Album lässt sich hervorragend hören, nicht nur zur Bescherung. Eine festliche „Weihnachtszeit“.

Erhältlich ist das Album überall, wo es Musik gibt als MP3, CD und natürlich auch im Stream.