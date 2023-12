Gewinnspiel | Auf zum „WinterWonder LEGOLAND®“

Cooler Fahrspaß, exklusive Winterattraktionen und ein buntes Winterprogramm im traumhaft geschmückten Park erwarten die Besucher beim „WinterWonder“ im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg: Sowohl der Park als auch die Burgen im Feriendorf sind im Winter zusammen geöffnet und laden noch bis 7. Januar an ausgewählten Terminen* zu einem stimmungsvollen Park- und Übernachtungserlebnis bei den LEGO® Helden ein.

Über tausend Weihnachtsbäume sowie festliche LEGO Dekoration verwandeln den LEGOLAND Park in ein wahres „WinterWonder LEGOLAND“. Ein riesiger 10 Meter große LEGO DUPLO Weihnachtsbaum strahlt in hellem Licht und die LEGOLAND Parade zieht im winterlichen Kostüm durch den Park. Es gibt Achterbahn-Action und Fahrspaß in allen Indoor- sowie ausgewählten Achterbahnen im Freien und auf der LEGOLAND Eislaufbahn können Gäste selbst Pirouetten drehen.

Einen fantastischen Blick über das vielleicht schneebedeckte MINILAND bietet die Fahrt im Aussichtsturm und in der Dämmerung lässt die Lasershow die winterlichen LEGO Städte funkelnd strahlen.

Auf keinen Fall verpasst werden darf die märchenhafte Wintershow mit Parkdrache Olli, den LEGO Bricks und Winter-Elfen, die in den LEGO Studios in ein ganz besonderes Winterwunderland entführt. Die winterliche Familien-Auszeit perfekt macht eine Verlängerung im LEGOLAND Feriendorf gleich neben dem Park. Hier sind die Burgen mit Restaurant prächtig geschmückt und versprechen ein feierliches Übernachtungserlebnis nicht nur für Kinder. Infos und Öffnungszeiten unter www.LEGOLAND.de/WinterWonder

*vom 24.11. bis 17.12.2023, 11 bis 20 Uhr, jeweils Freitag bis Sonntag und vom 22.12.2023 bis 07.01.2024 täglich, ausgenommen 24., 25. und 31.12.2023 sowie 01.01.2024.

Presse Augsburg verlost 2 Familienausflüge* ins Legoland Deutschland

*a vier Tickets: Die Ticketgutscheine können sowohl während der Winteröffnung, als auch in der neuen Saison 2024 eingelöst werden.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 19. Dezember 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner