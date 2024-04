Reichsbürger-„Gruppe Reuß“: Mutmaßlicher Mitgründer Maximilian Eder äußert sich erstmals öffentlich – und gibt Ausspähung des Bundestags zu

Mit dem früheren Bundeswehroberst Maximilian Eder hat sich erstmals ein Hauptangeklagter der demnächst beginnenden Terrorprozesse gegen die sogenannte „Gruppe Reuß“ ausführlich und öffentlich zu zentralen Vorwürfen geäußert. Gegenüber dem stern und RTL räumte Eder einige der Vorwürfe ein, die die Bundesanwaltschaft gegen ihn erhebt.









Eder soll die Reichsbürger-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß mitgegründet haben. Seine öffentlichen Aussagen kommen überraschend, da er laut seiner Anwältin bisher sogar gegenüber der Polizei geschwiegen habe. Nun gab er gegenüber dem stern und RTL beispielsweise zu, im August 2021 mit einer kleinen Gruppe Mitangeklagter unterirdische Gänge unter dem Reichstag und anderen Parlamentsgebäuden erkundet zu haben. Er bestätigte zudem, dass die AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann ihn und zwei weitere, ehemalige Bundeswehrsoldaten durch die Gebäude begleitet hatte.

Der Generalbundesanwalt wertet diese Erkundung an einem publikumsarmen Wochenende als Ausspähaktion für ein geplantes Attentat – und Teil des Plans der Gruppe, die Bundesregierung mit Waffengewalt zu stürzen. Eder gestand ein, dass die Gruppe einen Abtritt der aktuellen Regierung wollte. Allerdings ohne Waffengewalt, wie er behauptete. „Ein Sturm auf den Reichstag unter Einsatz militärischer Kräfte war nie geplant, da politisch sinnfrei“, ließ Eder durch seine Anwältin Ilka Lang-Seifert aus seiner Untersuchungshaft ausrichten. Die Bundestagerkundung habe dazu gedient, „gegebenenfalls Parlamentarier bzw. Regierungsmitglieder zur Rede zu stellen“.

Allerdings hatte Eder nach Recherchen von stern und RTL schon eine Art Regierungserklärung an die deutsche Bevölkerung für eine Zeit nach dem Regierungssturz verfasst. Es sei „ab sofort eine Militär-Regierung als Übergangs-Regierung gebildet worden“, schrieb er darin. Eder selbst nannte die Erklärung gegenüber dem Rechercheteam einen „Vorschlag“ für den Fall, dass er in einer Übergangsregierung eine Position übernommen hätte.

Außerdem gab er zu, viel Geld aufgewendet zu haben, eine angebliche Verschwörung ranghoher Politiker aufzudecken – die zu einem Putsch in Deutschland hätte führen können. Er habe, so Eder, Beweise gesucht, dass Politiker „bis in die höchsten Kreise“ Täter oder Vertuscher eines Pädophilenrings seien. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass solche Belege „eine Regierungsumbildung und Neuwahlen und bis dahin eine Interimsregierung erforderlich“ gemacht hätten.

Drei Prozesse gegen insgesamt 26 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der sogenannten „Gruppe Reuß“ sollen ab Ende April beginnen. Das Terrorverfahren gilt als eines der größten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung. Wie etliche Hauptangeklagte hatte der Eder seit den Festnahmen im Dezember 2022 offenbar eine Vernehmung verweigert.

Seine Anwältin übermittelte dem stern Eders Antworten schriftlich mit dem Hinweis: „Die Antworten sind von meinem Mandanten autorisiert und stellen vollständig seine Sicht der Dinge dar.“

Die Antworten im Wortlaut, übermittelt durch Eders Anwältin:

Kann Herr Eder bestätigen, dass er am 1. August 2021 mit Birgit Malsack-Winkemann, Peter Wörner und Harald P. durch den Bundestag und die angrenzenden Regierungsgebäude ging und die Besucher dabei diverse Fotos und Videos der unterirdischen Gänge und Tunnelsysteme unter den Parlamentsgebäuden aufnahmen? Trifft es weiterhin zu, dass die Gruppe Fotos von Übersichtskarten der Stockwerke, Fluchtpläne und Zufahrtsberechtigungen für Fahrzeuge in die Tiefgarage des Parlaments anfertigten?

Dies war von Herrn Eder eine allgemeine Erkundung für eine ursprünglich in Betracht gezogenen Option gegebenenfalls Parlamentarier beziehungsweise Regierungsmitglieder zur Rede zu stellen, die nach einem Einsatz in den DUBs im Raum Basel als gesicherte SRP-Täter, beziehungsweise Vertuscher identifiziert worden wären. (Anmerk. d. Red.: Als DUBs oder DUMBs bezeichnen Verschwörungsanhänger sogenannte“Deep Underground (Military) Bases“, unterirdische Tunnelanlagen, in denen nach ihrer Vorstellung Kinder gefoltert würden. Und zwar von „SRP-Tätern“, damit sind offenbar Täter eines vermeintlichen „satanisch-rituellen Pädophilie-Netzwerks“ gemeint.)

Der Generalbundesanwalt ist davon überzeugt, dass besagte Tour durch den Bundestag mit dem Ziel erfolgte, die Gebäude auszuspähen, um einen bewaffneten Umsturz vorzubereiten. Trifft es zu, dass Herr Eder und die anderen Teilnehmer dieses Ziel bei der Bundestagstour verfolgten? Wenn nein, worum ging es stattdessen?

Ein Sturm auf den Reichstag unter Einsatz militärischer Kräfte war nie geplant, da politisch sinnfrei. Was und mit welcher Unterstützung aus der Bevölkerung heraus hätte eine solche Aktion bewirken sollen – völlig abwegige Lösung eines politischen Problems mit militärischen Mitteln!

Stimmt es, dass Maximilian Eder zwischen Oktober 2021 bis zu seiner Festnahme im Dezember 2022 nach Beweisen für einen satanischen Kindesmissbrauch von deutschen Politikern wie Frank-Walter Steinmeier, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Altkanzlerin Angela Merkel gesucht hat, der sich unter anderem in unterirdischen Tunneln in der Schweiz abgespielt haben soll?

Herr Eder suchte ganz grundsätzlich und generell nach Tätern und Vertuschern in Sachen satanistisch, rituelle Pädophilie (SRP) aus allen gesellschaftlichen Bereichen, auch aus der Politik bis in höchste Kreise hinein. Dabei nannte er niemals konkrete Namen.

Ist es richtig, dass diese Beweise auch als Begründung dienen sollten, um die deutsche Bevölkerung von der Notwendigkeit eines Staatsstreichs zu überzeugen und sie aufzuwiegeln?

Nein, die Logik ist umgekehrt: Wenn es sich als zutreffend erweisen sollte, dass Politiker bis in höchste Ebenen in SRP involviert sind, versteht es sich von selbst, dass Regierung und Parlament damit in höchste Not der Selbsterklärung geraten würden. Ähnlich wie bei Guillaume und Brandt in 1983 wäre nicht auszuschließen, dass dann ggf. eine Regierungsumbildung und Neuwahlen und bis dahin eine Interimsregierung erforderlich wären. Und zum Terminus Umsturz: Ein Umsturz, zu verstehen als Staatsstreich, kann nur erfolgen von denjenigen, die an der Macht sind und rechtswidrig gegen die Verfassung handeln und die Macht an sich reißen (s. Brockhaus)

Trifft es zu, dass Eder ein Dokument mit dem Namen „220112ErklärungMorgenroete_Daniel.odt“ erstellt hat, in dem er einen Entwurf für eine Regierungserklärung geschrieben hatte und diese für den Zeitpunkt gedacht war, als eine Militärregierung die deutsche Bundesregierung ersetzt?

Das wäre ein Vorschlag seinerseits gewesen, wenn er gefragt worden wäre, in solch einer Situation, eine bestimmte Position oder Aufgabe seiner Meinung nach übernehmen könnte.

Trifft es zu, dass Eder und andere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe dem Brüdern R. fast 140.000 Euro transferierten für bestellte Waffen und Observationstätigkeiten? Trifft es weiterhin zu, dass Eder einen oder beide R.s im Jahr 2022 mindesten vier Mal im Grenzgebiet zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz traf und ihnen weiteres Bargeld übergab?

Zutreffend ist, dass Herr Eder aus eigenen und geliehenen Mitteln den Gebrüdern R. eine deutlich 6-stellige Summe zur Verfügung gestellt hat. Das Geld wurde teilweise überwiesen und teilweise bar übergeben.