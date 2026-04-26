Schlägerei in Augsburger Diskothek: Polizei ermittelt gegen vier Männer wegen Angriffen auf Beamte
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Schlägerei in Augsburger Diskothek: Polizei ermittelt gegen vier Männer wegen Angriffen auf Beamte

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, dem 25. April 2026, ereignete sich in einer Diskothek in der Riedinger Straße in Augsburg eine heftige Auseinandersetzung. Zwei größere Personengruppen gerieten gegen 03:45 Uhr aneinander.

Auseinandersetzung in Augsburger Diskothek

Beim Eintreffen der Polizei waren einige Beteiligte bereits geflüchtet, während andere von Security-Mitarbeitern aus dem Gebäude gebracht wurden. Vor Ort war es dringend notwendig, die erhitzten Gemüter von weiteren Auseinandersetzungen abzuhalten, was nur durch Verstärkung der Polizeikräfte möglich war.

Polizei muss eingreifen

Vier der Beteiligten zeigten sich besonders aggressiv, was dazu führte, dass mehrere Personen gefesselt werden mussten. Ein 19-Jähriger ging sogar so weit, einen Polizeibeamten anzugreifen und verletzte diesen am Arm.

Ermittlungen gegen mehrere Personen

Die Polizei hat Ermittlungen gegen vier Männer im Alter von 19 bis 28 Jahren eingeleitet. Die Vorwürfe beinhalten tätlichen Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die Tatverdächtigen besitzen die deutsch-türkische, kosovarische, deutsch-serbische und türkische Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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