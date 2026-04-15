Schwerer Raub im Hotel in Valley: Zwei Tatverdächtige aus Berlin festgenommen

In einem Hotelzimmer in Valley bei Miesbach ereignete sich am Abend des 21. März 2026 ein schwerer Raubüberfall. Zwei Tatverdächtige wurden in der nachfolgenden Untersuchung festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft. Zunächst verzichteten die Behörden auf eine Berichterstattung, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Doch die konsequente Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzkräfte und die Leitung der Staatsanwaltschaft München II führten zu einem schnellen Ermittlungserfolg.

Überfall im Hotelzimmer: Opfer schwer verletzt

An jenem Samstagabend gegen 22.00 Uhr drangen die Tatverdächtigen in das Hotelzimmer des 41-jährigen Opfers ein. Sie schlugen den Mann brutal nieder und raubten sein Smartphone. Der Angegriffene erlitt schwere Verletzungen und musste mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Festnahmen auf der Autobahn und in Oranienburg

Dank der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeitrupps aus Miesbach und Rosenheim konnten die Behörden die tatverdächtigen Männer bald ausfindig machen. Am 10. April 2026 nahm die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck einen 21-jährigen Deutschen aus Berlin auf der Autobahn A8 fest. Am gleichen Tag gelang der Polizei Brandenburg im Zuge der koordinierten Ermittlungen die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen, eines 25-jährigen Berliners, in Oranienburg.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurden beide Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Holzkirchen initial geleitet wurden und zu denen bald der Kriminaldauerdienst Rosenheim hinzustieß, dauern weiter an.