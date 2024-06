Schwerer Unfall mit drei Fahrzeugen bei Sigmarszell – Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.00 Uhr auf der B308 kurz vor der Anschlussstelle Sigmarszell. Drei Autos waren in den Unfall verwickelt. Ein 66-jähriger Mann fuhr aus Lindenberg kommend und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.









Durch den Aufprall wurde das Auto des Verursachers gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert. Familie mit Kindern unter den Verletzten Der 66-jährige Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Eine in dem entgegenkommenden Wagen sitzende Familie erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden, auch er befindet sich in Lebensgefahr. Der Fahrer des dritten beteiligten Fahrzeugs trug leichte Verletzungen davon. Gutachter soll Unfallursache klären Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Unfallstelle ist komplett gesperrt – Hubschauber im Einsatz Aktuell ist die B308 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt. Zum Einsatz kamen rund 40 Feuerwehrleute, sechs Rettungskräfte, drei Notärzte und ein Rettungshubschrauber. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.