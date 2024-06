lkdlg-hilft.de | Landkreis Dillingen richtet eine Hilfsplattform zur Beseitigung von Hochwasserschäden ein

Die aktuelle Hochwasserlage beschäftigt den Landkreis Dillingen a.d.Donau nach wie vor. Bereits in den letzten Tagen war die Hochwasserkatastrophe von der überragenden Hilfsbereitschaft sowohl durch die Hilfsorganisationen, die Bundeswehr als auch durch die Bevölkerung geprägt.

Um die Welle der Hilfsbereitschaft und die privaten Hilfsangebote und –gesuche aus der Bevölkerung zu koordinieren und zu bündeln, hat der Landkreis Dillingen a.d.Donau nun eine Plattform für Hilfsangebote und Hilfegesuche erstellt, die den Bürgern in der Region ab sofort unter www.lkdlg-hilft.de zur Verfügung steht.

Sie wollen Hilfe anbieten? Sie können Geräte oder Maschinen bereitstellen, Fahrdienste oder andere Hilfen anbieten? Sie sind vom Hochwasser betroffen und brauchen Hilfe? Auf www.lkdlg-hilft.de können die Bürgerinnen und Bürger kostenlos und unkompliziert Angebote wie Gesuche eintragen und direkt miteinander in Kontakt treten.

„In den vergangenen Tagen haben wir eine Hochwasserkatastrophe erlebt, die gezeichnet war von einem beispielgebenden Engagement und gelebter Solidarität in der Bevölkerung. Die Initiative des Landkreises soll die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, sich gegenseitig zu helfen und die unzähligen bereits bestehenden Initiativen in der Region zu ergänzen“, so Landrat Markus Müller.