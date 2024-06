Nach Starkregen | Botanischer Garten Augsburg öffnet mit einigen Einschränkungen wieder

Die starken Regenfälle am vergangenen Wochenende haben zu einem Grundwassereinbruch in den Technikräumen des Botanischen Gartens geführt. Dadurch kam es leider zu großen Schäden an der Stromversorgung. Bis zum Rückgang des hohen Grundwasserstandes wird mit Hilfe der Stadtwerke Augsburg im Moment eine Notstromversorgung aufgebaut. Bis einschließlich Mittwoch, 5. Juni musste die Anlage komplett geschlossen bleiben.

Ab sofort kann der Botanische Garten wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. Es kommt jedoch zu folgenden Einschränkungen:

der Wasserlauf im Japanischen Garten kann nicht in Betrieb genommen werden

die Pflanzenwelt unter Glas ist nicht zugänglich, da das Foliendach in der Pflanzenwelt nicht ordnungsgemäß betrieben werden kann und die statische Sicherheit nicht gegeben ist

Toiletten können nur eingeschränkt genutzt werden

das Drehkreuz am Ausgang Siebentischwald ist außer Betrieb

an der Kasse ist im Moment keine ec-Kartenzahlung möglich.

Der Biergarten ist geöffnet und der Garten steht in voller Blüte. Für einen Besuch gelten vorübergehend wieder die Eintrittspreise vor der Erhöhung am 01.06.2024.