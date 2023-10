IG Metall Augsburg ehrt Jubilare: Zusammen 25.000 Jahre Mitgliedschaft 

Auf zwei Abendveranstaltungen ehrte die IG Metall Augsburg langjährige Mitglieder für ihre beeindruckende Treue und Hingabe, die kumulativ auf 25.000 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Diese Jubilarehrungen fanden statt, um die beeindruckenden Meilensteine von 40, 50, 60, 70 und sogar 75 Jahren Mitgliedschaft gebührend zu feiern.

IG Metall Augsburg 1 von 5

Die Jubilarfeiern waren nicht nur eine Gelegenheit, die schiere Dauer der Mitgliedschaft zu würdigen, sondern auch, um die erstaunliche Bandbreite an Erfahrungen und das unschätzbare Engagement der geehrten Mitglieder zu reflektieren. In diesen vielen Jahrzehnten haben sie die Höhen und Tiefen in ihren Unternehmen miterlebt und waren wichtige Akteure in betrieblichen Auseinandersetzungen und konnten zahlreiche Tariferfolge mit erstreiten.

In den persönlichen Geschichten dieser Jubilare spiegeln sich nicht nur berufliche Erfolge, sondern auch die Fähigkeit, persönliche sowie betriebliche Herausforderungen zu überwinden und stärker daraus hervorzugehen. Die Dankbarkeit, die die IG Metall Augsburg gegenüber diesen Jubilaren empfindet, ist schwer in Worte zu fassen. „Das Engagement und die Erfahrung unserer Jubilare haben nicht nur zur Stärkung der Organisation beigetragen, sondern auch zu einem Gefühl der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, das weit über die Arbeitswelt hinausreicht“ so Roberto Armellini 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg, „wir sind dankbar und freuen uns, diese Meilensteine gebührend mit den Kolleginnen und Kollegen feiern zu können und solche treuen Mitglieder & Mitstreiter:innen in unseren Reihen zu haben“.