Schwerer Wohnungsbrand in Regensburg: 73-jährige Frau lebensgefährlich verletzt, Polizei ermittelt

REGENSBURG. Am Montagnachmittag erfasste ein heftiger Brand den Norden von Regensburg, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg untersucht den Vorfall derzeit intensiv.

Details zum Wohnungsbrand in Regensburg

Am 23. Februar, gegen 13:40 Uhr, wurden die Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Brandlberger Straße gerufen. Dort fanden sie die 73-jährige Bewohnerin bewusstlos in ihrer Wohnung vor. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die Frau, die mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Personen blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Ermittlungen und Folgeschäden

Die betroffene Wohnung ist nun unbewohnbar, während die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg den Brandort untersucht und Beweise sichert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige sechsstellige Euro-Summe. Die Ermittler arbeiten daran, die Ursache sowie die Hintergründe des Brands zu klären.