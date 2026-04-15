Schwerverletzter bei Hausbrand in Sonnefeld – Polizeiermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberfranken
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Schwerverletzter bei Hausbrand in Sonnefeld – Polizeiermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Sonnefeld, Landkreis Coburg, kam es am Mittwochmorgen zu einem folgenschweren Brand in einem Einfamilienhaus, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Die Kriminalpolizei Coburg ist derzeit damit beschäftigt, die bislang unbekannte Brandursache zu ermitteln.

Einsatzkräfte retten Bewohner aus brennendem Haus

Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte um 1.15 Uhr mit der Meldung eines Zimmerbrandes in der Werkstraße. Feuerwehr und Polizei aus Neustadt bei Coburg eilten umgehend zum Einsatzort. Bei den Löscharbeiten konnte der bewusstlose 72-jährige Bewohner von den Feuerwehrkräften aus dem Haus gerettet werden. Er wurde schwerstverletzt in eine Spezialklinik gebracht.

Feuer ergreift Dachstuhl und verursacht erheblichen Sachschaden

Das Feuer breitete sich rasch aus und griff bereits auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Die Feuerwehr benötigte bis 3.45 Uhr, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Sachschaden wird ersten Einschätzungen zufolge auf etwa 200.000 Euro beziffert.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Ursache des Feuers ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die Hintergründe des Brandes.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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