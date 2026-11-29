Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Armand Zorn fordert, den geplanten Spritpreisdeckel noch vor Weihnachten einzuführen. „Die Zeit drängt nun. Wir sind der Auffassung, dass dieser Deckel bereits vor Weihnachten in Kraft treten muss, da dann viele Bürger mit dem Auto unterwegs zu ihren Familien sein werden“, sagte Zorn der „Bild-Zeitung“ (Montagsausgabe).

Bislang plant die Bundesregierung den Start zum 1. Januar 2027. Bereits am Mittwoch soll das Kabinett den Gesetzentwurf und die dazugehörige Verordnung beschließen.

Zorn leitet gemeinsam mit dem CDU-Politiker Sepp Müller die Spritpreis-Taskforce der Koalitionsfraktionen. Zorn warnte allerdings vor zu hohen Erwartungen: „Solange der Konflikt am Persischen Golf anhält, dürften die Spritpreise selbst mit einem Preisdeckel deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen“, sagte er.

Für niedrigere Preise forderte er zudem mehr Wettbewerb, eine Verschärfung des Kartellrechts und mehr Preistransparenz auf dem Mineralölmarkt.

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