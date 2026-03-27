SPD sackt im
Politik & Wirtschaft
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SPD sackt im „Politbarometer“ auf Rekordtief

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SPD sackt im neuen ZDF-„Politbarometer“ auf ein Rekordtief.

Bas, Klingbeil, Miersch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wenn bereits am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten nur noch auf 13 Prozent, so das Ergebnis der am Freitagmorgen veröffentlichten Umfrage. Das sind zwei Punkte weniger als beim letzten „Politbarometer“ vor einem Monat.

Um zwei Zähler zulegen kann dagegen die AfD, die nun wieder wie CDU/CSU auf 26 Prozent kommt, wobei die Union unverändert bleibt. Die Grünen legten drei Prozentpunkte zu auf 15 Prozent, die Linke verliert einen auf 10 Prozent. Alle anderen Parteien kommen zusammen auf 10 Prozent (-2), darunter auch FDP und BSW.

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