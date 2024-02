Spritztour mit dem Auto der Eltern -14-Jähriger verursacht in Rennertshofen einen Unfall

Am 03.02.24, gegen 0:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin in Rennertshofen, OT Hütting, wie ein Pkw beim Wenden eine Grundstücksmauer anfuhr und einfach weiterfuhr.

Die Zeugin teilte das Kennzeichen mit, woraufhin eine Polizeistreife den Pkw im Bereich Bergen feststellte und anhielt. Der 14-jährige Junge befand sich mit seinen Eltern zu Besuch in Neuburg/Do. und nahm heimlich die Autoschlüssel an sich. Die Beamten übergaben den Jungen und die Autoschlüssel an die Eltern. Der Pkw und die Mauer wurden beschädigt. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 6000 Euro, der Schaden an der Mauer ca. 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und unbefugter Ingebrauchnahme eines Pkw.