Straubing: Bombenähnlicher Gegenstand an Bushaltestelle

Ein bombenähnlicher Gegenstand an einer Bushaltestelle in Straubing hat am 9. November einen Polizeieinsatz ausgelöst. Fachkräfte stuften ihn als ungefährlich ein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten.

Der Gegenstand lag in der Max-Planck-Straße auf einem Abfalleimer an einer Bushaltestelle im unmittelbaren Umfeld einer Schule. Er war viereckig, etwa 20 mal 20 Zentimeter groß, mit Paketband umwickelt und mit sichtbaren Drähten sowie einem elektronischen Bauteil versehen. Dadurch erweckte er den Eindruck einer Bombe.

Nach dem Fund gegen 9.15 Uhr sperrte die Polizei den Bereich zunächst ab. Fachkräfte begutachteten den Gegenstand vor Ort und stellten fest, dass von ihm keine Gefahr ausging. Anschließend wurden die Absperrungen aufgehoben. Der Gegenstand wurde sichergestellt und wird kriminaltechnisch untersucht.

Gegenstand lag offenbar seit mehreren Tagen dort

Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Straubing. Nach den bisherigen Erkenntnissen lag der verdächtige Gegenstand bereits seit mindestens dem 6. November, 8.30 Uhr, an der Bushaltestelle.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Angaben zum Gegenstand für die Zeit vor dem 6. November, 8.30 Uhr, machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 zu melden. Die Polizei bittet außerdem um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Personen an der Bushaltestelle und auf dem angrenzenden Parkplatz in der Max-Planck-Straße.

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