Tödlicher Unfall auf der OAL 6: 83-jährige Fußgängerin von Klein-Lkw erfasst

Am 24. Februar 2026 ereignete sich auf der OAL 6 zwischen Blonhofen und Dösingen ein tragischer Verkehrsunfall. Auf Höhe des Kieswerkes wurde eine 83-jährige Fußgängerin von einem Klein-Lkw erfasst und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Unfallhergang

Der 60-jährige Fahrer des Klein-Lkw übersah nach derzeitigem Kenntnisstand die entgegenkommende Fußgängerin. Die Frau wurde mit dem rechten Außenspiegel des Fahrzeugs auf Kopfhöhe gestreift. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer konnte die Frau nicht gerettet werden und verstarb am Unfallort.

Untersuchungen und Straßensperrung

Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden am Lkw beläuft sich auf etwa 500 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die OAL 6 im Bereich der Unfallstelle für etwa vier Stunden gesperrt werden.