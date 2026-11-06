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Trump tauscht Stabschefin aus – Miller wird Nachfolger

Trump tauscht Stabschefin aus – Miller wird Nachfolger
Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Nach der Wahlniederlage seiner Partei bei den Zwischenwahlen hat US-Präsident Donald am Freitag seine Stabschefin Susie Wiles gefeuert. Ihr Nachfolger soll der bisherige stellvertretende Stabschef im Weißen Haus und Berater für innere Sicherheit, Stephen Miller, werden.

“Susie Wiles, die hervorragende Arbeit geleistet hat, wird künftig für die Trump Political Operation tätig sein. Ich möchte ihr für ihren Einsatz als Stabschefin danken. Sie hat großartige Arbeit geleistet”, schrieb Trump am Freitag auf seiner persönlichen Plattform. “Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass Herr Stephen Miller, der derzeitige stellvertretende Stabschef der Trump-Regierung und einer meiner vertrauenswürdigsten Berater, ab Montag, dem 9. November 2026, das Amt des Stabschefs übernehmen wird.”

Wiles schrieb auf der Plattform X, für Trump im Weißen Haus zu arbeiten, sei die größte Ehre ihres Lebens gewesen. “Auch wenn sich meine Rolle ändern mag, wird mein Engagement für den Präsidenten und die Mission niemals nachlassen.”

Miller gilt als Architekt von Trumps Politik gegen Einwanderung und von seinem Einreiseverbot für Bürger aus muslimisch geprägten Staaten. Der enge Berater Trumps schrieb viele Reden des Präsidenten. Das Southern Poverty Law Center wirft ihm auf Basis einer Auswertung geleakter E-Mails eine “Nähe zum Gedankengut der weißen Nationalisten und zum Rechtsextremismus” vor.

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