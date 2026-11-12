Überschuldung legt deutlich zu

In Deutschland ist die Zahl der überschuldeten Verbraucher deutlich gestiegen. Das geht aus dem neuen “Schuldneratlas” der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Zum Stichtag 1. Oktober 2026 wiesen demnach 7,36 Millionen erwachsene Personen in Deutschland Überschuldungsmerkmale auf, was einem Anstieg von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Damit gelten 10,58 Prozent der Erwachsenen in Deutschland als überschuldet. Die Überschuldungsquote stieg gegenüber dem Vorjahr (10,16 Prozent) um 0,42 Prozentpunkte. Der größte Teil des zusätzlichen Überschuldungsgeschehens entfällt auf frühe Zahlungsstörungen: Rund 59 Prozent des Nettozuwachses gegenüber dem rückgerechneten Vorjahr betreffen Personen mit “weichen” Überschuldungsmerkmalen.

Die finanzielle Lage der privaten Haushalte hat sich laut Creditreform weiter verschlechtert, insbesondere durch gestiegene Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten. Gleichzeitig verschlechterte sich die Arbeitsmarktlage, was zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führte. Vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe wurden in den vergangenen Monaten abgebaut.

Besonders stark betroffen sind Menschen im mittleren Erwerbsalter sowie junge Erwachsene unter 30 Jahren. Bei den 30- bis 39-Jährigen und den 40- bis 49-Jährigen wiesen 17,04 Prozent bzw. 16,16 Prozent Überschuldungsmerkmale auf. Die Überschuldung junger Erwachsener stieg um 5,8 Prozent auf 1,17 Millionen. Diese Altersgruppe ist oft von übermäßigem Konsumverhalten geprägt, das durch Angebote wie “Buy now, pay later” begünstigt wird. Die höchste Überschuldungsquote verzeichnete Bremen mit 15,89 Prozent, während Bayern mit 7,58 Prozent am niedrigsten lag.