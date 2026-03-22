Umweltstaatssekretär Carsten Träger gestorben

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger (SPD) ist tot. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium starb überraschend im Alter von 52 Jahren, wie die Bayern-SPD am Sonntag mitteilte.

Mit ihm verliere man einen prägenden Sozialdemokraten, der die Partei über Jahrzehnte hinweg mit Leidenschaft, Haltung und klarem Wertekompass gestaltet habe, so die SPD. Träger war seit über 30 Jahren Mitglied der SPD. Er war in seiner politischen Karriere unter anderem Unterbezirks- und Bezirksvorsitzender in Mittelfranken, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der Bayern-SPD-Landesgruppe und zuletzt parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium.

Als Spitzenkandidat hatte er die Bayern-SPD in den vergangenen Bundestagswahlkampf geführt. Sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit, für Zusammenhalt und für eine nachhaltige Zukunft habe weit über Bayern hinaus gewirkt, so die Sozialdemokraten. Die Landesvorsitzenden der Bayern-SPD, Ronja Endres und Sebastian Roloff, erklärten, dass man „einen leidenschaftlichen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und für den Schutz unserer Lebensgrundlagen“ verliere.