UN: Hilfen zur Klimaanpassung decken Bedarf bei Weitem nicht

Die internationalen Gelder für die Anpassung an die Folgen der Erderhitzung reichen derzeit bei Weitem nicht aus. Das ist das Ergebnis eines neuen Berichts des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) vom Mittwoch.

Die Entwicklungsländer werden demnach bis 2035 jährlich rund 305 Milliarden US-Dollar benötigen, um ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und Risiken zu verringern. Die Kosten des Klimawandels für den privaten Sektor sind in dieser Zahl noch nicht berücksichtigt. Die internationalen Gelder für Anpassungsmaßnahmen beliefen sich im Jahr 2024 allerdings nur auf 28,2 bis 31,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von lediglich einer Milliarde US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.

Auf der 30. Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr hatten sich die Industrieländer dazu verpflichtet, die Anpassungshilfen für sogenannte Entwicklungsländer bis 2035 zu verdreifachen. Der UNEP-Bericht kommt nun zu dem Ergebnis, dass die Gelder trotz dieser Steigerung dennoch nur 20 bis 29 Prozent dessen decken würden, was die ärmsten Länder benötigen, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen.

“Die Welt ist noch nicht bereit, sich an die aktuellen klimatischen Bedingungen anzupassen – ganz zu schweigen davon, was eine Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze mit sich bringen wird”, sagte Inger Andersen, Exekutivdirektorin des UNEP. Auf der diesjährigen Klimakonferenz in der Türkei müssten die Staaten sich bewusst sein, dass sie noch weiter gehen müssen, um Leben zu retten, Verluste und Schäden zu vermeiden und die Volkswirtschaften zu schützen.

Die Mittel zur Klimaanpassung spielen bei den Verhandlungen auf Weltklimakonferenzen eine entscheidende Rolle, um zu einer globalen Einigung zu kommen. Die Bundesregierung hatte jährlich 6 Milliarden Euro zur Klimafinanzierung im globalen Süden zugesagt. 2025 wurde das Versprechen allerdings gebrochen: Lediglich 4,7 Milliarden Euro standen zur Verfügung.