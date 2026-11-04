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Kempten-Bühl: Polizei sucht Täter nach Rucksackraub

Kempten-Bühl: Polizei sucht Täter nach Rucksackraub
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Eine 79-Jährige wurde am Dienstagabend im Kemptener Stadtteil Bühl leicht verletzt, als ihr ein Unbekannter den Rucksack entriss. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin war am 3. November 2026 gegen 17.30 Uhr auf dem Heimweg von der Bushaltestelle „Auf dem Bühl“ zu ihrer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Mann von hinten und versuchte, ihr den Rucksack wegzunehmen. Die Frau hielt zunächst dagegen, verlor die Tasche durch die Gewalt des Mannes jedoch. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Der Unbekannte flüchtete anschließend über eine Treppe in Richtung der Grünanlage zwischen der Straße „Auf dem Bühl“ und dem Bad Dürkheimer Weg. In dem weinroten Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Wohngebiet Bühl und der Umgebung wurde der Mann nicht gefasst.

Polizei sucht Zeugen

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und eine Kapuze. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 99090 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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