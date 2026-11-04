13-Jähriger tot in Münchner Hotel: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

In einem Hotel im Bereich der Münchner Arnulfstraße ist ein 13-jähriger Junge tot aufgefunden worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem vollendeten Tötungsdelikt aus.

Mitarbeiter des Hotels verständigten am Mittwoch, 4. November 2026, um 9.40 Uhr den Notruf, nachdem in einem Hotelzimmer eine tote Person entdeckt worden war. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach derzeitigem Stand um den 13-Jährigen. Der Fundort liegt im Bereich der Maxvorstadt.

Verwandte Frau ebenfalls im Zimmer

Mit dem Jungen befand sich eine weitere weibliche Person im Zimmer. Zwischen ihr und dem Jungen bestand ein Verwandtschaftsverhältnis. Die Frau wurde aufgrund ihres Gesundheitszustands zur Behandlung in ein Münchner Klinikum gebracht. Für die Betreuung der Hotelangestellten wurde ein Kriseninterventionsteam zum Hotel entsandt.

Ermittlungen zur Todesursache laufen

Am Tatort führten die Ermittler umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durch. Zudem wurde eine Obduktion des Leichnams angeregt, um die Todesursache eindeutig zu klären. Das Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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