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Unbekannte stehlen Bargeld und Tabak bei Einbruch in Kemnath

Unbekannte stehlen Bargeld und Tabak bei Einbruch in Kemnath
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte sind in Kemnath in ein Geschäft eingebrochen und haben Bargeld sowie Tabakwaren gestohlen. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 17. Oktober 2026, 16.15 Uhr, bis Montag, 19. Oktober 2026, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Bayreuther Straße. Im Inneren brachen sie ein Geldbehältnis auf. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Bayreuther Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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