Unbekannte stehlen Bargeld und Tabak bei Einbruch in Kemnath

Unbekannte sind in Kemnath in ein Geschäft eingebrochen und haben Bargeld sowie Tabakwaren gestohlen. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 17. Oktober 2026, 16.15 Uhr, bis Montag, 19. Oktober 2026, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Bayreuther Straße. Im Inneren brachen sie ein Geldbehältnis auf. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Bayreuther Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.

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