Unbekannte stehlen Batterien aus Hybridautos in Nürnberg – Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag (02.03.2026) und Donnerstagmittag (05.03.2026) im Osten von Nürnberg Batterien aus zwei Hybridfahrzeugen gestohlen. Die Kriminalpolizei in Nürnberg ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebstahl aus Hybridfahrzeugen im Nürnberger Osten

In der Zeit von Montag, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 12:00 Uhr, wurden zwei Hybridfahrzeuge der Marke Toyota durch Unbekannte angegangen. Die Fahrzeuge parkten in der Nähe des Messehauses und in der Hintermayrstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Innenräumen, indem sie eine Scheibe entfernten. Ihr Ziel: Die unter der Rücksitzbank befindlichen Hybridbatterien.

Hoher Sachschaden und Ermittlungen der Kripo

Der entstandene Sachschaden durch den Diebstahl beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war vor Ort und führte die Spurensicherung durch.

Zeugenhinweise dringend erbeten

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl